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Erdoğan: MİT Müsteşarımı Kuzey Irak'a gönderdim, referandum konusunda İbadi ile aynı istikamete bakıyoruz

Irak Başbakanı İbadi, "Askeri müdahaleye hazırız" demişti

17 Eylül 2017 14:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de yapılacak "bağımsızlık" referandumuna ilişkin olarak yaptığı "Askeri müdahaleye hazırız" açıklamasını değerlendirdi. "Şu anda Amerika'da İbadi ile görüşmemiz olacak, aynı istikamete bakıyoruz, o da Irak'ın bölünmez bütünlüğüdür" diyen Erdoğan, "Kuzey Irak yerel yönetimi Irak'ın bölünmesine yönelik adımlar atıyor. Ben MİT Müsteşarımı gönderdim, yanlış yolda bir devam var. Şu ana kadar biz, sizinle oturup bu işi konuştuk da sen hala direniyorsan, kusura bakma. Trump'la yapacağımız görüşmede de benim gündem maddelerimden bir tanesidir" ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, son olarak "Komşu ülkelerle dostane ilişkiler içerisinde kalmayı istiyoruz. İlişkilerimizin bozulması taraftarı değiliz" demişti.

Fidan'ın, PKK tarafından kaçırıldığı ileri sürülen iki MİT mensubunun serbest bırakılması için Kuzey Irak'a gittiği iddia edilmişti. Söz konusu "ziyaret" iddiasına ilişkin olarak Türkiyeli yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmamıştı. 

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamaların ilgili bölümü şöyle:

(Irak Başbakanı'nın askeri müdahale açıklaması) Bizim bu ay MGK toplantımız 27'sindeydi. Bunu 22'sine çekişimizin sebebi de, baktık ki, bu Kuzey Irak yerel yönetimi hala aynı anlayışta devam ediyor. Burada bizleri rahatsız eden bir süreç var. Bir şey söylüyoruz. Bizim 350 kilometre orada sınırımız var, soydaşlarımız, dindaşlarımız var. Onların Kürt, Türkmen, Arap olması bizi birbirimizden ayırmıyor ama bu anlayışı Irak'ın bölünmesine yönelik adıma siz tevci ederseniz biz size buyurun devam edin diyemeyiz. Şu anda Amerika'da da İbadi ile görüşmemiz olacak, aynı istikamete bakıyoruz, o Irak'ın bölünmez bütünlüğüdür. Kuzey Irak yerel yönetimi Irak'ın bölünmesine yönelik adımlar atıyor. Ben MİT Müsteşarımı gönderdim, yanlış yola bir devam var. Şu ana kadar biz, sizinle oturup bu işi konuştuk da sen hala direniyorsan, kusura bakma. Trump'la yapacağımız görüşmede de benim gündem maddelerimden bir tanesidir. 

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