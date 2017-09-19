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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

Erdoğan ve İbadi'nin, görüşmesinde IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlenmeyi planladığı bağımsızlık referandumu da ele alındı

19 Eylül 2017 01:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, ikili ilişkilere ve bölgedeki son gelişmelere dair görüş teatisinde bulunuldu. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı bapımsızlık referandumun da ele alındığı görüşmede, bu yöndeki ısrarın bölgede gerilimi artıracağına işaret edilerek, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı. 

Bu çerçevede, Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin referandumla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almasının isabetli olduğu belirtildi. 

Görüşmede, başta PKK ve IŞİD olmak üzere terörle mücadele meselesi de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Irak Başbakanı el İbadi'ye Dikar'daki menfur terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletti.

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