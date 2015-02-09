Irak Başbakanı El Ebadi: Türkiye IŞİD'in Irak'a geçmesini engellemeli

Irak Başbakanı Haydar El Ebadi, Türkiye ’yi Irak topraklarına geçen IŞİD militanlarına göz yummakla suçladı.

Almanya ’da düzenlenen Güvenlik Konferası'nda konuşan El Abadi, "Türkiye IŞİD'in Irak'a geçmesini engellemeli" dedi.

DHA'nın yayınladığı habere göre, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Güvenlik Konferansı’nda bir konuşma yapan El Ebadi, bir soru üzerine, “Türk yetkililer sınırın çok büyük olduğunu ve kontrol edemediklerini söylüyorlar. Ben kontrol edebileceklerine inanıyorum. Teröristlerin Irak’a akmasını engellemek ortaklarımızın da yararınadır. Türkiye IŞİD’in Irak’a geçmesini engellemelidir” dedi.