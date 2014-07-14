T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD sınıra mayın döşedi iddiası

Suriye’nin Kobani kentine bağlı Zor Mexel ile Zarêt köyü arasında Irak İslam Şam Devleti (IŞİD) tarafından mayın döşedikleri iddia edildi

14 Temmuz 2014 20:56

Hikmet Durgun

IŞİD güçleri tarafından Kobani kentine bağlı Zor Mexel ile Zaret köyü arasında bulunan sınır bölgesinde mayın döşedikleri iddia edildi. Mayın gerekçesinin de YPG'nin bu bölgeye operasyon düzenleyeceği olmasının olduğu öne sürüldü.

Urfa'nın Birecik ilçesinde Zehri ile Ziyaret köyleri arasında yer alan tepenin üzerinde kurulan "Kobane Kantonu ile Dayanışma" çadır nöbeti eylemi 6.Cı gününde. Alanın çevresinde YPG flamaları asıldı.

Çadırda birçok HDP’li milletvekilli ve kişi nöbet tutarken, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır, Muş, Van, Batman ve Bingöl il teşkilatları da çadırı ziyaret ettiler. Çadır gün boyu ziyaretçi akınına uğrarken, çadırda geceleri de tartışmalar yürütülüyor.

Bu arada mevcut çadıra 3 km uzaklıkta Aşme köyü yakınında da bir çadır kurulacağı ve kurulacak ikinci çadırının ardından nöbet eylemini sürekli devam edeceği öğrenildi.

 

ETİKETLER

ışidhikmet durgunçadırkobani

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24