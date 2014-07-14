IŞİD sınıra mayın döşedi iddiası

IŞİD güçleri tarafından Kobani kentine bağlı Zor Mexel ile Zaret köyü arasında bulunan sınır bölgesinde mayın döşedikleri iddia edildi. Mayın gerekçesinin de YPG'nin bu bölgeye operasyon düzenleyeceği olmasının olduğu öne sürüldü.

Urfa'nın Birecik ilçesinde Zehri ile Ziyaret köyleri arasında yer alan tepenin üzerinde kurulan "Kobane Kantonu ile Dayanışma" çadır nöbeti eylemi 6.Cı gününde. Alanın çevresinde YPG flamaları asıldı.



Çadırda birçok HDP’li milletvekilli ve kişi nöbet tutarken, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır, Muş, Van, Batman ve Bingöl il teşkilatları da çadırı ziyaret ettiler. Çadır gün boyu ziyaretçi akınına uğrarken, çadırda geceleri de tartışmalar yürütülüyor.

Bu arada mevcut çadıra 3 km uzaklıkta Aşme köyü yakınında da bir çadır kurulacağı ve kurulacak ikinci çadırının ardından nöbet eylemini sürekli devam edeceği öğrenildi.