IŞİD Türkiye sınırına yine bayrak astı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad ilçesinde 15 gün önce indirilen IŞİD bayrağı tekrar göndere çekildi.

Bayrak, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad İlçesi'ne asıldı.

İlçedeki kontrolü elinde bulunduran terör örgütü militanları, bayrağı, Türkiye sınırına yakın bir bölgeye astı.

IŞİD militanları, bayrağı 15 Haziran'da indirmişti. Dün akşam saatlerinde tekrar asılan bayrak, Akçakale'den net bir şekilde görülüyor.

Militanlar çöle kaçtı

Öte yandan, Irak ordusu ile IŞİD militanları arasındaki çatışmalar sürüyor.

Selahaddin Eyaleti Meclis Başkanı Ahmet Kerim, Irak ordusunun Tikrit’e girmesinin ardından bölgede bulunan IŞİD militanlarının birçoğunun çöle kaçtığını duyurdu. Kerim ayrıca, bölgedeki aşiret üyeleriyle ordu birliklerinin uyum içinde hareket ettiğini kaydetti.

Selahaddin eyaletinden polis kaynakları da, Avca bölgesinin IŞİD’in elinden alındığını bildirirken, aynı kaynaklar, Tikrit’in güneyinde yol kenarına önceden konulmuş bombaların patlaması sonucu asker ve polis olmak üzere 2 kişinin öldüğünü ve 8 askerin yaralandığını ifade etti.

Üst düzey IŞİD’li öldürüldü

Bu arada, Iraklı El-Sümeriye kanalına konuşan Diyala eyaletinden bir emniyet kaynağı, üst düzey bir IŞİD militanının Süleyman Bik kasabasından Huli’ye giderken öldürüldüğünü duyurdu. İstihbarat bilgileriyle gerçekleştiği belirtilen operasyonda, IŞİD militanının içinde bulunduğu araca Irak ordusu tarafından pusu kurulduğu ifade edildi.

Bakuba kentinin 35 km doğusundaki Mansuriye köyünün teröristlerden tamamen temizlendiğini belirten bir diğer emniyet kaynağı ise, operasyonda 5 IŞİD üyesinin öldüğünü açıkladı.

Rusya askeri danışman gönderdi

Irak eksenli gelişmelere, Rusya'dan da bir haber eklendi.

ABD’li Bloomberg kanalı, Irak’a gönderilen Rus savaş uçaklarını kullanacak pilotları eğitmek üzere Rusya’nın askeri danışmanlarını Bağdat’a gönderdiğini duyurdu. Rusya 5 adet Sukhoi 25 tipi savaş uçağını Irak ordusuna teslim etmişti.