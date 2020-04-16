İpsos'un Koronavirüs araştırması: 4.haftanın sonunda her 10 kişiden 9'u virüse yakalanma endişesi yaşıyor

İpsos araştırmasına göre, Türkiye'de her 10 kişiden 9'u virüse yakalanma endişesi yaşıyor.

İpsos'un düzenli olarak yaptığı 'Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu' araştırması, Türkiye'de Koronavirüs salgının 4. haftasında her 10 kişiden 9'u virüse yakalanma endişesi yaşadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, dünyada salgının bir kaç ay sonra kontrol altına alınacağını düşünenlerin oranı yüzde 45'ten yüzde 40’a düştü. Türkiye'de ise ilk hafta sonunda yüzde 24 olan bu oran, dördüncü haftanın sonunda yüzde 13 arttı.

Araştırmada, salgının altı ay veya daha fazla zamanda kontrol altına alınacağını belirtenlerin oranı ise mart ayının ilk haftası yüzde 24 iken, nisanın ilk haftasında bu oran yüzde 37’ye yükseldi.

Koronavirüs salgını hayatı ciddi bir şekilde değiştirdi

Araştırmaya katılanlar, endişe düzeyi yüksek olduğunu söylese de evde kalmaya ancak birkaç ay daha dayanabileceklerini belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 70’i Koronavirüs salgını sonrası hayatın ciddi bir şekilde değiştiğini belirtiyor. Katılımcılar "Sokağa çıkmaya, normal hayata dönmeye özlem duyuyoruz fakat salgın sona erse bile hayatımızın ciddi bir şekilde değiştiği konusunda da hem fikiriz" dedi.

Dünyada her beş kişiden dördü eve kapandı

İpsos’un 15 ülkede yürüttüğü ve toplam 28 bin kişi ile yaptığı araştırmaya göre ise her beş kişiden dördü kendini eve kapattı. Bu konuda en çok görüş bildiren ülkeler İspanya, Vietnam, Fransa, Brezilya, Meksika, Rusya ABD ve Hindistan olarak sıralandı.

Araştırmada, Japonya, Birleşik Krallık ve Avusturalya hazirana kadar virüsün kontrol altına alınacağı hususunda en kötümser ülkeler. En negatif düşünen ülke ise Avusturalya. Avustralya'yı sırasıyla Birleşik Krallık, Japonya takip ediyor. Virüsün hazirana kadar kontrol altına alınacağı konusunda en iyimser ülke sırasıyla Vietnam, Brezilya ve Meksika.

İpsos Türkiye CEO’su Gedik: Salgın konusundaki endişe düzeyi oldukça yüksek

İpsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, Koronavirüs salgını ile birlikte sosyal hayatın değiştiğini belirterek, "Türkiye’de Koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesinin ardından vatandaşların farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükûmetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip etmek üzere başlattığımız araştırma gösteriyor ki, salgın konusundaki endişe düzeyi oldukça yüksek" değerlendirmesini yaptı.

İpsos'un global araştırmalara da değinen Gedik, "Kendi kendini izole edenlerin sayısı iki hafta önce zirveyi görmüştü. Genel olarak baktığımızda bunu şöyle okuyabiliriz; araştırmayı yaptığımız ülkelerde sadece hükumetler önlem almıyor, vatandaşlar da kurallara çoğunlukla uyarak evde kalmayı destekliyor" ifadelerini kullandı.

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