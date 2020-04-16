'Türkiye'nin Korona günleri' araştırması: Sağlık Bakanı'na güven yüzde 75; istese de iyi beslenemeyenlerin oranı yüzde 17
Medya Ajansı Universal McCann (UM) Nisan ayının ilk günlerinde 1223 örneklemle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Korona Günleri Araştırması’nda tüketicilerin yeni rutinini inceledi. Türkiye'deki 60 milyon yetişkini temsil edecek biçimde tasarlanan çalışmada, salgının resmi ağızlardan açıklandığı 11 Mart’tan bu yana içinde bulunulan duygu durumunu, tüketicinin ruh hali, davranış ve tercihlerindeki değişikliklerini, hayatlarında önem kazanan “an”ları ile yeni yaşamlarındaki medya ve alışveriş tercihlerini sorgulandı ve bu krizde oluşan ihtiyaç alanları belirlendi.Güvende hissediyorlar mı? Kendilerini koruyorlar mı? Tüm bunları öğrenebilmek için onlara “nasılsınız?” diye soruldu. Üstüne yeni yaşamlarındaki medya ve alışveriş tercihleri öğrenildi.
16 Nisan 2020 17:21
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Güvende hissediyorlar mı? Kendilerini koruyorlar mı? Tüm bunları öğrenebilmek için onlara “nasılsınız?” diye soruldu. Üstüne yeni yaşamlarındaki medya ve alışveriş tercihleri öğrenildi.
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Türkiye toplumu Mart 11’de salgına ilişkin ilk resmi açıklamadan itibaren en fazla korku, kaygı, tedirginlik ve üzüntü hissetmiş.
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Toplumun %75’i virüsle ilgili Sağlık Bakanı’ndan gelen bilgilere güveniyor. Sağlık Bakanına güven konusunda gruplar arasında fark olmazken, hükümetten gelen bilgilere Dindar/Kadercilerin ortlamanın üstünde güvendiği gözlendi. Sağlık Bakanını sağlık çalışanlarının bireysel açıklamaları ile hükümet açıklamaları takip ediyor. Bilgi kaynağı olarak televizyon haberlerine sosyal medyada yer alan haberlerden daha fazla güvenildiği anlaşıldı.
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Türkiye’de koronavirüse karşı önlemler arasında yer alan “el yıkamayan” yok. Kolonya %85, dezenfektan ise %61 oranında kullanılıyor. Sosyal mesafeyi görüşmecilerin %82’si uyguladığını söylüyor. İyi beslenmeyi arzu ettiği halde gerçekleştiremediğini söylenler toplumun %17’si, bu grupta Çaresiz öne çıktı. Sosyal mesafe en çok Dindar/Kaderci’ye zor geliyor.
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İnternet kullanan hanelerin %19’unda online platform üyeliği mevcut. Sonradan Farkenden Tedirgin Spotify ve Puhu’yu en fazla kullanan grup. WhatsApp ise Türkiye’nin en popüler iletişim platformu.
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İnternetten yüz yüze görüşmeler bu dönem en fazla kullanılan iletişim aracı oldu. Katılımcıların %59 bu servislerden faydalandı.
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Hobilere dönük online araştırma yapmak ise %54 ile ikinci sırada. Bu araştırmaların önemli bir kısmının yemek yapmakla ilgili olduğu tahmin ediliyor zira görüşmeciler izolasyonun ilk 2.5 haftasında ortalama 2.7 kg aldı. (Kadınlar 2.5, erkekler ise ortalama 3 kg) Bu aktivitenin en önemli takipçisi Ev kadınları (%30)