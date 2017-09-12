iPhone X ile ilgili bugüne kadar basına sızan bilgiler neler?

Dünyanın en değerli şirketi ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone'un 10. yılına özel iPhone X modelini bu gece inşası yeni biten California'daki Steve Jobs Theater'da tanıtacak. Lansman öncesi sızan bilgilere göre yeni telefonun tasarımında radikal değişiklikler var.

Ne zaman satışa sunulacak, fiyatı ne?

Lansman bugün. Ancak telefonun satışı bu ayın sonuna doğru başlayacak. 22 Eylül'de resmi satışa sunulacak olan telefonun, Ekim ayından itibaren de Türkiye'de satışa çıkması öngörülüyor.

ABD basınında telefonun fiyatının 1250 dolar olacağı ifade edildi. Eğer bu bilgi doğrulanırsa, iPhone X, Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en pahalı telefon olacak.

Apple'ın iPhone X'i satışa sunduğu ilk aylarda ücretsiz Apple Music ve 200 GB iCloud depolama alanı gibi kampanyalar yapabileceği ifade ediliyor.

Yeni telefonun ekranı, normal bir iPhone'dan daha büyük olacak. Ancak iPhone Plus kadar da büyük olmayacak. Telefonun 5.8 inç büyüklüğünde olacağı tahmin ediliyor.

Sızan bilgilere göre, iPhone X'te, Apple'ın yıllardır kullandığı alüminyum gövde terk ediliyor ve cam tasarıma geçiliyor. Cam tasarım telefonlarda kablosuz şarj özelliği kullanılabiliyor. iPhone X'in bu özelliğe sahip olup olmayacağı ise henüz belirsiz.

Andorid işletim sistemi kullanan bazı telefonlarda kablosuz şarj özelliği mevcut. iPhone X bu özelliğe sahip ilk Apple telefonu olabilir.

iPhone X, Apple'ın akıllı telefonu çerçevelerden ayıran 5.8 inç ekran ve her zamanki tasarımından farklı olan 'home tuşu' olarak da bilinen ana ekran düğmesi ile önceki iPhone'lardan farklı görünüyor.

'Home tuşu' tarih oluyor

Apple iPhone'ların vazgeçilmez özelliklerinden 'Home tuşu' yeni iPhoneX ile ortadan kalkması bekleniyor. Samsung Galaxy S8 gibi tamamen ekrandan oluşan ön yüzde ana ekran düğmesi artık bulunmayacak.

ABD basınında ekranın Samsung telefonlardaki kıvrıma sahip olmayacağı belirtilmişti. Ancak kullanılan AMOLED teknolojisiyle eskisine göre çok daha net bir görüntü deneyimi sunulacağı ifade ediliyor.

AMOLED teknolojisi siyah alanlarda pixel ışımasını tamamen kapatıyor ve böylece bir yandan da pil tasarrufu sağlıyor.

iPhone X aynı zamanda 3D yüz algılama sensörlerine sahip olacak.

'Touch ID' yerine 'Face ID'

Apple'ın parmak iziyle ekran kilidini açan Touch ID özelliğinin yerini 'Face ID' adı verilen ve insan yüzünü herhangi bir açıyla telefondaki sensörlere taratan bir sistem alacak.

Ancak bu konuda basına henüz pek bir detay sızmadı. iPhone meraklılarının daha fazla detay için lansmanı beklemesi gerekecek.

İşletim sistemi nasıl olacak?

Lansman öncesinde sızan bilgilere göre Apple'ın iPhone X modelinde A11 Fusion çipi kullanacak. Bu da iPhone X'in dört yüksek performanslı çekirdeğe sahip bir donanıma sahip olacağına işaret ediyor. Bir diğer raporda da iPhone X'in 3GB RAM belleğe sahip olacağı belirtiliyor.

Kamera özellikleri

Sızan bilgilere göre, Apple'ın yeni akıllı telefonunda da çift mercekli kamerayı kullanacağı belirtiliyor. Ancak önceki modelde yatay olan bu kameraların bu kez dikey olarak konumlandırılacağı söyleniyor.

Bununla birlikte iPhone X, arka planı bulanık çekilen portre fotoğraflarını çeken iPhone 7 Plus'ın kamerasına göre bazı güncellemelere sahip olacak.

Apple'in bu modelde "Portre Aydınlatma" adı verilen bir özellik ekleyeceği söyleniyor. Bu özellikle portre fotoğraflarına en iyi ışığı ekleyerek fotoğrafa derinlik verilebileceği ifade ediliyor.

Zenginleştirilmiş gerçeklik

Apple, Pokemon GO oyunuyla popüler olan zenginleştirilmiş gerçeklik (Augmented Reality - AR) teknolojisini iPhone X'e eklemeyi başardı.

iOS 11 yazılımı, gerçek nesneleri dijital nesnelere çevirerek dünyanızı sanal bir oyun alanına dönüştürebiliyor. Bu özelliğin iPad'lerde daha iyi çalıştığı ifade ediliyor.

Apple'ın yeni modellerinin lansmanı öncesinde bu tarz bilgileri bilerek sızdırdığı ve böylelikle de ürününün reklamını yaptığı düşünülüyor.