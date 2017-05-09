Apple ülke olsa şu an dünyanın en büyük 16’ncı ekonomisiydi

ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri bugün 800 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Türkiye'nin toplam gayrisafi milli hasılası (GSMH) ise 730 milyar dolar düzeyinde.

Hisse başına değeri bugün yüzde 3'ün üzerinde artış kaydeden Apple, dünya genelinde piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk şirket oldu.

Dünyanın en büyük piyasa değerine sahip Apple'ın hisse başına değeri cuma gününü 148,96 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 3,2 yükselerek 153,70 dolara kadar tırmandı.

Böylece, bugün piyasa değeri 815,08 milyar dolar olan Apple, tarihte piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk firma oldu.

Apple'ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,5 artarak 52,9 milyar dolar olmuştu. Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 4,8 artarak 11 milyar dolara yükselmişti.

Apple, ABD'li firmalar içinde bu yılın ocak-mart döneminde en büyük net karı yakalayan şirket olmuştu.

Türkiye'nin GSMH'sinden fazla

Türkiye'nin toplam gayrisafi milli hasılasının (GSMH) 2016 yılı sonunda 730 milyar dolar olduğu da düşünülürse Amerikan Apple şirketi tek başına piyasa değeri bakımından Türkiye'den daha büyük bir ekonomik güç olarak ortaya çıkıyor. Bir başka deyişle Apple bir ülke olsaydı 752 milyar dolarlık Hollanda'nın üzerinde yer alarak dünyanın en büyük 16'ıncı ekonomisi olacaktı...