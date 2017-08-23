Apple'ın sitesinde yayınladığı gizli iş ilanını yalnızca bir kişi buldu!

Apple, web sitesine hayalini gerçekleştirmek isteyenler için iş ilanı gizledi. Apple'ın bu sırrını tek bir kişi çözebildi.

Dünyaca ünlü şirketlerden olan Apple'da çalışmak pek çok kişinin hayali ancak bu hayali gerçekleştirme fırsatını kaçırmış olabilirsiniz.

Zira Şirket web sitesine hayalini gerçekleştirmek isteyenler için iş ilanı gizledi. Bu gizli ilanı bulan mühendisi işe almayı planlayan Apple'ın bu sırrını tek bir kişi çözebildi. ABD’li güvenlik editörü Zach Whittaker, sitede gezinirken ilanı buldu. Ancak Whittaker'ın işe alınıp alınmadığı hala bilinmiyor.