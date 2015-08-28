iPhone 6S'in çıkış tarihi belli oldu

Apple'ın bir yıldır beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 6S'in 9 Eylül'de dünyaya tanıtılacağı kesinleşti. Yeni iPhone'ların gelmesiyle mevcut iPhone fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. İşte iPhone 6S'in muhtemel özellikleri...

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, geçen yılın eylül ayında lanse edilmiş ve Apple ilk kez geniş ekranlı bir iPhone ile tüketicilerin karşısına çıkmıştı. Şirketin bu yıl da bu çizgiyi devam ettireceği ve iki farklı iPhone modeliyle geleceği sanılıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, son model iPhone ve iPad'lerde kullanılan Apple A8 işlemciye göre çok daha hızlı bir yapıda olan Apple A9 işlemciyle gelmesi beklenen iPhone 6S, 2 GB RAM kullanıyor ve 12 megapiksel kamerasıyla 4K video kaydı yapabiliyor.

Force Touch özelliği ile dokunmaya karşı da daha hassas olacak olan iPhone 6S, tüm bu özelliklerinin yanında henüz beta aşamasında olan iOS 9'u da getirecek. iPhone 4 ve iPhone 4S dahil alt kategoride kalan telefonlara iOS 9 yüklenemeyecek.

6C sürprizi olabilir

Apple'ın iPhone 6S dışında tıpkı iPhone 5 tanıtımında olduğu gibi 'kısmen' ucuz iPhone modeli iPhone 6C'yi de duyurma ihtimali bulunuyor. Cihazın özellikleri ve fiyatıyla ilgili henüz bilgi bulunmasa da, iPhone 5C ile benzer şekilde plastik kaplama kullanacağı ve özellikleri bakımından iPhone 6'yla benzer yapıda olması kuvvetle muhtemel.

Apple'ın göndermiş olduğu davetiyeye göre iPhone 6s modelleri ve yeni Apple ürünleri 9 Eylül tarihinde San Fransisco'da bulunan Bill Graham Civic Auditorium'da Amerika saati ile 10:00'da (TSİ 20:00) tanıtılacak. Yeni iPhone'ların tanıtılmasıyla mevcut iPhone fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.