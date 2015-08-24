iPhone'u bir hafta şarjsız çalıştıracak pil yolda

Bir İngiliz şirketi, önümüzdeki bir kaç hafta içinde dünya enerji piyasalarında devrim yapacak bir teknolojiyi, hidrojen pili ya da akıllı pili Hindistan'da ilk kez günlük hayatta ve büyük ölçekte kullanmaya hazırlanıyor.

Intelligent Energy adlı şirket şu anda iPhone'ununuzu bir hafta şarj etmeden kullanmanızı ya da otomobilinizi benzin ya da mazotsuz sürmenizi sağlayacak teknolojiyi geliştirmiş ve patentlerini almış bulunuyor.Fakat teknoloji akıllı telefonlar ve otomotiv gibi iki büyük piyasadan önce, Hindistan'ın kırsal kesimlerinde telefonların daha iyi çekmesini sağlayacak bir projede kullanılacak.

Telegraph gazetesinde ayrıntılarıyla verilen habere göre, önümüzdeki bir kaç hafta boyunca Loughborough merkezli Intelligent Energy şirketi, Hindistan'daki baz istasyonlarına enerji sağlayan mazotlu jeneratörleri devreden çıkaracak ve onların yerine 26 bin adet hidrojen yakıt çubuklu içten yanmalı motor yerleştirecek. Aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan bu plan ile dünya çapında en büyük hidrojen pili kullanımı da ilk kez hayata geçirilmiş olacak.

Teknoloji eski kullanım yeni

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bilim insanları aslında bu teknolojinin temelinde yatan hidrojen ve oksijenin reaksiyonundan su ve elektrik elde edilebileceği bilgisine 175 yıldır sahip.

Ama onlarca yıldır fosil yakıtlara çevre dostu, temiz bir alternatif olarak konuşulan bu teknoloji, şimdiye kadar bir türlü ticari bir ürün olarak piyasaya sürülmemişti.

Intelligent Energy şirketinin çelik plakalar ve geçirgen bir plastik kullanarak daha da geliştirdiği hidrojen pillerini artık cep telefonlarında kullanabilecek kadar küçük ya da koca bir otomobile yakıt sağlayacak kadar büyük yapmak mümkün.

Bu temel teknolojiyi, her bir yakıt çubuğunun içindeki enerji üretim sürecini özel yazılımlarla kontrol ederek, çok farklı alanlarda kullanımını sağlamak mümkün olabiliyor.

Şirketin ilk iki büyük hedefi de akıllı telefon ve otomotiv sektörleri. Her iki sektörde de bazı firmalarla ortaklıklar kurmuş.

Intelligent Energy şirketi yıllar içinde bu teknolojinin farklı versiyonlarını üretip yaklaşık ikibin farklı patent de almış.

iPhone'unuz ve otomobilinize dayanıklı pil

Şirket, Hindistan'ın cep telefonu baz istasyonları projesinden sonra teknolojinin farklı alanlarda kullanımına yönelmeyi hedefliyor.

Bu teknolojiyi yakın gelecekte hangi alanlarda görebileceğimiz konusunda ise muhtelif rivayetler ve ipuçları var.

Apple şirketinin de bu yakıt çubuğu teknolojisiyle ilgili patentleri olduğu biliniyor.

Konuyla ilgili araştırma yapan uzmanlar, Apple'ın bu konuda Intelligent Energy ile yakın işbirliği içinde olduğunu da yazdılar.

Intelligent Energy'nin ofislerinde hidrojen pilli bir iPhone6 ve Macbook Air dizüstü bilgisayarı da sergilendi.

Ayrıca şirket şu anda sadece Apple mağazalarında satılan bir yakıt çubuklu bir şarj cihazı da üretiyor.

Bir kere yaygınlaştığında bu yakıt çubuğu teknolojisinin tüketiciye sağlayabileceği potansiyel avantajlar ise gayet açık: telefonlarını bir hafta şarj etmeden kullanabilecekler.

Ne zaman?

Biten kartuşun atılıp yeni bir hidrojen pili kartuşu takılması gerekecek.

Apple şu anda şarj cihazı, kablolar, priz bulma ihtiyacından kurtaracak bu teknoloji için nasıl bir para ödeyebileceğini hesaplamakla meşgul.

Intelligent Energy şirketi yöneticileri teknolojinin hazır olduğunu artık kararı akıllı telefon şirketlerinin vereceğini söylüyorlar.

Tahminleri ise bunun iki yıl içinde gerçekleşebileceği yönünde.

Otomobil yakıtı alanında teknolojinin kullanımı konusunda ise Intelligent Energy adını açıklamadığı bazı otomotiv şirketleriyle anlaşmalar yapmış durumda.

Ama onun dışında patent almış şirketler de var.

Teknolojinin bu alanda kullanılmasının telefonlardan çok daha sonra olacağını düşünüyorlar.