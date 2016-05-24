T24 LogoT24 Logo
Spor

İpek Soylu Fransa Açık'a veda etti

İpek Soylu ve Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'ta tek kadınlarda ana tabloya kalan ilk iki Türk kadın tenisçi olmuştu

24 Mayıs 2016 22:06

Sezonun ikinci Grand Slam Tenis Turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) mücadele eden İpek Soylu, tek kadınlar ilk tur maçında Virginie Razzano'ya 2-1 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasında 171 numarada bulunan İpek Soylu, tek kadınlardaki ilk tur karşılaşmasında, dünya 184'üncüsü Fransız Virginie Razzano'ya 4-6, 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.

İpek Soylu, maçın ardından yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki tecrübeli rakibinin çok baskılı oynadığını belirterek, "Turnuva benim için genel olarak çok iyi geçti, ilk Grand Slam ana tablomu oynadım. Fransa'da ona karşı oynamak da benim için çok güzel tecrübe oldu." dedi.

20 yaşındaki milli sporcu, "Burada ana tabloda olmak beni çok motive etti. Umuyorum ki önümüzdeki Grand Slam'lerde de ana tabloda yer alıp dünyanın en iyi oyuncuları ile bir arada oynayıp, ilk 100'e çabuk bir şekilde girebilirim." ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

İpek SoyluGrand SlamFransa AçıkRoland Garrostenis turnuvası

İlgili Haberler

Fransa Açık’ta Türk günü; Marsel İlhan da ana tabloda

Marsel İlhan, Büyükakçay ve Soylu'dan sonra Türkiye'den üçüncü temsilci oldu

Türk tenisçilerin ana tablodaki rakipleri belli oldu

Roland Garros'ta Marsel İlhan ilk turu geçtiği takdirde, Novak Djokovic-Yen Hsun Lu maçının galibiyle karşı karşıya gelecek

Çağla Büyükakçay Roland Garros'da ikinci turda

Fransa Açık Tenis turnuvasında ana tabloya kalan Çağla Büyükakçay, Belaruslu rakibi Sasnovich'i 2-1 yendi ve 2. tura yükseldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24