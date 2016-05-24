İpek Soylu Fransa Açık'a veda etti

Sezonun ikinci Grand Slam Tenis Turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) mücadele eden İpek Soylu, tek kadınlar ilk tur maçında Virginie Razzano'ya 2-1 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasında 171 numarada bulunan İpek Soylu, tek kadınlardaki ilk tur karşılaşmasında, dünya 184'üncüsü Fransız Virginie Razzano'ya 4-6, 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.

İpek Soylu, maçın ardından yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki tecrübeli rakibinin çok baskılı oynadığını belirterek, "Turnuva benim için genel olarak çok iyi geçti, ilk Grand Slam ana tablomu oynadım. Fransa'da ona karşı oynamak da benim için çok güzel tecrübe oldu." dedi.

20 yaşındaki milli sporcu, "Burada ana tabloda olmak beni çok motive etti. Umuyorum ki önümüzdeki Grand Slam'lerde de ana tabloda yer alıp dünyanın en iyi oyuncuları ile bir arada oynayıp, ilk 100'e çabuk bir şekilde girebilirim." ifadelerini kullandı.