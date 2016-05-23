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Spor

Çağla Büyükakçay Roland Garros'da ikinci turda

Fransa Açık Tenis turnuvasında ana tabloya kalan Çağla Büyükakçay, Belaruslu rakibi Sasnovich'i 2-1 yendi ve 2. tura yükseldi

23 Mayıs 2016 20:22

Çağla Büyükakçay, başarılı grafiğini sürdürüyor. Türk raket Belaruslu Sasnovich'i 2-1 yenerek 2. tura yükseldi.

Roland Garros’ta ana tabloya kalarak bir ilki gerçekleştiren Çağla Büyükakçay ana tabloda 2. tura yükseldi.

Dün yarıda kalan mücadeleyi bugün tamamlayan ve Rolland Garros’ta ana tabloya kalmayı başaran ilk Türk Tenisçi olan Çağla Büyükakçay rakibini üç set süren mücadele sonunda 2-1 mağlup etti.

Çağla Büyükakçay, ilk seti 7-5 kaybederken, ikinci seti tie-break sonunda Beyaz Rus rakibi Sasnovich’e karşı 7-6 kazandı.

Final setini Sasnovich karşısında 6-2 alarak mücadeleyi tamamladı ve ana tabloda ikinci tura yükselerek yine bir ilki gerçekleştirdi.
 

 

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