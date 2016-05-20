Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'dan tarihi başarı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Çağla Büyükakçay, Çek Klara Koukalova'yı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi ve bir ilke imza attı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasındaki tek kadınlar elemeleri üçüncü tur maçında, dünya sıralamasının 85. basamağındaki Çağla, dünya 131 numarası Çek Koukalova ile karşılaştı.

İki sette de rakibine karşı rahat üstünlük sağlayan Çağla, sahadan 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak adını ana tabloya yazdırdı. Milli tenisçinin 1. turdaki rakibi, çekilecek kuranın ardından belli olacak.

İpek Soylu da ana tabloda

fanatik'in haberine göre, tek kadınlarda Türkiye'yi temsil eden İpek Soylu, Ukraynalı rakibi Kateryna Kozlova'yı 2-0 yendi.

Bu galibiyetiyle İpek, Çağla Büyükakçay'ın ardından grand slam'lerde ana tabloya kalan ikinci Türk tenisçi olma başarısını gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasındaki tek kadınlar elemeleri üçüncü tur maçında, dünya sıralamasının 175. basamağındaki İpek, dünya 111 numarası Ukraynalı Kozlova ile karşılaştı.

İlk sette Kozlova'ya karşı daha iyi oynayan ve seti 6-3 alan İpek Soylu, çekişmeli geçen ikinci seti ise 7-6 kazanarak mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Milli tenisçinin ana tabol 1. turdaki rakibi, çekilecek kuranın ardından belli olacak.