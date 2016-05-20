T24 LogoT24 Logo
Spor

Fransa Açık’ta Türk günü; Marsel İlhan da ana tabloda

Marsel İlhan, Büyükakçay ve Soylu'dan sonra Türkiye'den üçüncü temsilci oldu

20 Mayıs 2016 21:10

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Guido Andreozzi'yi 3-6, 6-2, 8-6 setlerle geçen Marsel İlhan, ana tabloya kalmayı başardı. İlhan, Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'dan sonra Fransa'daki üçüncü temsilcimiz oldu.

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros)Erkeklerde Marsel İlhan, Guido Andreozzi ile karşı karşıya geldi. Arjantinli raketi 3-6, 6-2 ve 8-6'lık setlerle geçen İlhan ana tabloya yükseldi.

Marsel İlhan, tek kadınlarda mücadele eden Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'dan sonra Fransa'daki Türkiye’den üçüncü temsilci oldu.

ETİKETLER

Marsel İlhanFransa Açık TenisÇağla Büyükakçayİpek SoyluTürkiye
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-05-20T21:10:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/fransa-acikta-turk-gunu-marsel-ilhan-da-ana-tabloda,341424","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/fransa-acikta-turk-gunu-marsel-ilhan-da-ana-tabloda,341424"}]

İlgili Haberler

Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'dan tarihi başarı

Fransa Açık'ta tek kadınlarda Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu ana tabloya yükselen ilk kadın sporcular oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24