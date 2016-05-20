Fransa Açık’ta Türk günü; Marsel İlhan da ana tabloda

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Guido Andreozzi'yi 3-6, 6-2, 8-6 setlerle geçen Marsel İlhan, ana tabloya kalmayı başardı. İlhan, Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'dan sonra Fransa'daki üçüncü temsilcimiz oldu.

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros)Erkeklerde Marsel İlhan, Guido Andreozzi ile karşı karşıya geldi. Arjantinli raketi 3-6, 6-2 ve 8-6'lık setlerle geçen İlhan ana tabloya yükseldi.

Marsel İlhan, tek kadınlarda mücadele eden Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'dan sonra Fransa'daki Türkiye’den üçüncü temsilci oldu.