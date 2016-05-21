Türk tenisçilerin ana tablodaki rakipleri belli oldu

Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tabloya kalan tenisçiler Marsel İlhan, Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'nun rakipleri belli oldu.

Dünya klasmanında tek erkeklerde 198. sırasındaki tenisçi Marsel İlhan, 22 Mayıs Pazar günü başlayacak ana tablo müsabakalarının ilk turunda, dünyanın 162 numaralı tenisçisi Belçikalı Steve Darcis ile karşılaşacak.

Marsel İlhan turu geçerse rakibi büyük ihtimalle Djokovic olacak

Haberler.com'un haberine göre, Marsel İlhan, ilk turu geçtiği takdirde dünyanın 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile Tayvanlı Yen-Hsun Lu’nun yapacağı maçın galibiyle eşleşecek.

Bir grand slam turnuvasında ana tabloya yükselen ilk Türk kadın tenisçi olan dünya 85 numarası Çağla Büyükakçay, ilk turda 100 numaralı seribaşı Belaruslu Aliaksandra Sasnovich ile mücadele edecek.

Ana tabloya kalmayı başaran diğer milli sporcu, dünya 175 numarası İpek Soylu ise ilk turda 186 numaralı seribaşı Fransız Virginie Razzano ile karşı karşıya gelecek.