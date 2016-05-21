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Spor

Türk tenisçilerin ana tablodaki rakipleri belli oldu

Roland Garros'ta Marsel İlhan ilk turu geçtiği takdirde, Novak Djokovic-Yen Hsun Lu maçının galibiyle karşı karşıya gelecek

21 Mayıs 2016 02:31

Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tabloya kalan tenisçiler Marsel İlhanÇağla Büyükakçay ve İpek Soylu'nun rakipleri belli oldu.

Dünya klasmanında tek erkeklerde 198. sırasındaki tenisçi Marsel İlhan, 22 Mayıs Pazar günü başlayacak ana tablo müsabakalarının ilk turunda, dünyanın 162 numaralı tenisçisi Belçikalı Steve Darcis ile karşılaşacak.

 

Marsel İlhan turu geçerse rakibi büyük ihtimalle Djokovic olacak

 

Haberler.com'un haberine göre, Marsel İlhan, ilk turu geçtiği takdirde dünyanın 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile Tayvanlı Yen-Hsun Lu’nun yapacağı maçın galibiyle eşleşecek.

Bir grand slam turnuvasında ana tabloya yükselen ilk Türk kadın tenisçi olan dünya 85 numarası Çağla Büyükakçay, ilk turda 100 numaralı seribaşı Belaruslu Aliaksandra Sasnovich ile mücadele edecek.

Ana tabloya kalmayı başaran diğer milli sporcu, dünya 175 numarası İpek Soylu ise ilk turda 186 numaralı seribaşı Fransız Virginie Razzano ile karşı karşıya gelecek.

 

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