İpek Grubu'na operasyon hakkında Twitter'da kim, ne diyor?

"Muhalif medyaya operasyon" iddiaları sonrası Koza İpek Grubu'na bağlı 23 adreste sabah erken saatlerde çok sayıda polis eşliğinde operasyon başlatılması Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Bugün TV ve gazetesi ile Kanaltürk'ün de aralarında bulunduğu İpek Medya Grubu'na yönelik operasyon sonrası #ÖzgürMedyaSusturulamaz, Akın İpek hasthag'i ile birçok kullanıcı tweet attı. Aralarında Can Dündar ve Nazlı Ilıcak gibi gazetecilerin de bulunduğu isimler operasyona tepki gösterdi. Kanaltürk'ün eski sahibi Tuncay Özkan da Twitter'da trend topic oldu. Operasyona tepki tweeti atan Can Dündar hakkındaki paylaşımlar da üst sıralarda yer aldı.

Twitter'da yapılan paylaşımlar şöyle:

Akın İpek hakkındaki Tweetler

Can Dündar'dan hakkındaki Tweetler

Tuncay Özkan hakkındaki Tweetler