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İpek Grubu'na operasyon hakkında Twitter'da kim, ne diyor?

Nazlı Ilıcak: Köşeye sıkışmış durumdalar, gözdağı vermeye çalışıyorlar

01 Eylül 2015 12:48

"Muhalif medyaya operasyon" iddiaları sonrası Koza İpek Grubu'na bağlı 23 adreste sabah erken saatlerde çok sayıda polis eşliğinde operasyon başlatılması Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi. 

Bugün TV ve gazetesi ile Kanaltürk'ün de aralarında bulunduğu İpek Medya Grubu'na yönelik operasyon sonrası #ÖzgürMedyaSusturulamaz, Akın İpek hasthag'i ile birçok kullanıcı tweet attı. Aralarında Can Dündar ve Nazlı Ilıcak gibi gazetecilerin de bulunduğu isimler operasyona tepki gösterdi. Kanaltürk'ün eski sahibi Tuncay Özkan da Twitter'da trend topic oldu. Operasyona tepki tweeti atan Can Dündar hakkındaki paylaşımlar da üst sıralarda yer aldı. 

Twitter'da yapılan paylaşımlar şöyle:

 

ETİKETLER

ipek grubumedyaoperasyontwitterkim ne deditweetözgür basıntepki

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Can Dündar'dan hakkındaki Tweetler

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Tuncay Özkan hakkındaki Tweetler

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