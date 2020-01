İntihar ettiği söylenen eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay öldürüldü mü?

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, geçmişte tartışmalı bir şekilde kapanan bazı soruşturma ve davaları da gündeme getirdi. Bu davalardan biri de 25 Şubat 2009'da Ankara Dikmen'de ölü bulunan Behçet Oktay'a ait. Kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesi, Oktay’ın ölümünde, ‘Fethullahçı Terör Örgütü'nün parmağının olduğunu düşünüyor. Yeni bir hukuk mücadelesine hazırlanan Oktay'ın kız kardeşi Şule Oktay, "Ağabeyimin ölümünde çok ciddi bir FETÖ parmağı var. O dönemde çok ciddi şeylerini yakaladı" dedi.

Oktay'ın ölümünün ardından gündeme gelen "cinayet" iddiaları üzerine soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Yalçın, “başka birinin kastının ve katılımının bulunmadığı ve olayın, Oktay'ın kendi eylemi sonucu meydana geldiği” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Oktay'ın ailesinin itirazı üzerine dosya, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme “takipsizlik” kararını kaldırarak, olayla ilgili dava açılması gerektiğini belirtti. Bunun ardından dosyaya bakan Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Düzgün, Oktay'ın ölümü sırasında yanında bulunan H.K. hakkında “adam öldürmek” ve “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlamasıyla iddianame düzenledi.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada H.K'nın beraat etmesiyle, Oktay'ın ölümü sır olarak kalmaya devam etti. Behçet Oktay'ın kız kardeşi Şule Oktay, ağabeyinin ölümünün intihar değil, cinayet olduğunu söyledi. Gerek soruşturma gerekse dava kısmında olayın kapatılmaya çalışıldığını ifade eden Oktay, ağabeyinin ölümünde ‘FETÖ'nün parmağı olduğunu savundu.

“Gerçek ortaya çıkacak”

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından görevden uzaklaştırılan ya da tutuklanan bazı emniyet ve yargı mensuplarının, ağabeyinin öldürülmesiyle alakalı olduklarını düşündüklerini kaydeden Oktay, şunları ifade etti:

"Ağabeyimi öldürmeden önce dinlemeye, teknik takibe almışlar. Bu talimatı veren kim? Ramazan Akyürek. Ağabeyimin ölümünde çok ciddi bir FETÖ parmağı var. Sonrasında soruşturmayı ve davayı kapatmalarından da bu belli oluyor. Ölümünü yeterince incelemediler. Ağabeyim, öldürülmeden bir hafta önce 'Çok üzerime geliyorlar.' diyordu. Ağabeyim, o dönemde FETÖ'nün çok ciddi şeylerini yakaladı. Fetullahçıların nerelere uzandığını kimsenin kestirmesi mümkün değil. Ergenekon'dan içeri atabilirlerdi ama bunları yapmadılar ve ağabeyimi öldürdüler. Yanına kadar gelebilen insanlar öldürdü. Ağabeyimin o dönem söylediği şeyler bu yöndeydi. Darbe girişiminin ardından FETÖ'nün yargı ve emniyetten temizlenmesiyle, davanın tekrar açılması için adımlar atacağız. Artık gerçek ortaya çıkmalı."

Bu kadar çok delil ve açıklanamayan durum varken, olayın üstünün kapatılmasını anlayamadıklarını ifade eden Oktay, "Ağabeyimin silahında da darp izi var, silaha sert bir cisimle vurulmuş. Bu işlerin göbeğinde FETÖ var. Bu işi kendileri yapmadılarsa bile biliyorlardı ve onların bilgisi dahilinde gerçekleşti. Ağabeyim, 'Bu ülkede, polisin haberi olmadan hiçbir şey olmaz.' derdi. Ağabeyim öldürüldüğünde etkin olan kimdi? İstihbarat kimlerdeydi?" dedi.

“Açıklanmayan çok şey var”

Adli Tıp incelemesinde, Behçet Oktay'ın vücudunda çok sayıda darp izine rastlandığına dikkati çeken Şule Oktay, şunları anlattı:

"Olay yeri incelemesi sadece 23 dakika sürüyor. Telsiz kayıtlarında 'polislerin acele etmesi' isteniyor. Çevredeki apartmanlara gittik, polis insanların kapısını çalıp da olay hakkında bilgi sormamış. Elimizde belgeler var, bunların hepsini zamanı gelince açıklayacağım. Arabanın arkasında boğuşma ve parmak izleri tespit edildi ama sorduğumuzda 'Böyle bir iz bulunamadı.' diyorlar. Yüzlerce delil vardı, hiçbiri incelenmedi. Geçen gün bu delilleri adliyeden aldık. Ağabeyim solak, sağ tarafından atış yapılmış fakat çok enteresan ağabeyimin her iki elinde barut izi var. Ağabeyim profesyonel, attığını 12'den vuran biri. Balonu asıyorlar, ağabeyim balonu ipinden vuran bir insan. Her iki elindeki barut izini nasıl açıklayabilirsiniz? Muhtemelen kendini savunmak amacıyla silah çekti. Çünkü abimin elinde ciddi darp izleri de var. Yanında olduğu iddia edilen kişinin de her iki elinde barut izi var. O kişiye soruyorlar, 'Ne silaha dokundum ne de başka bir şeye' diyor. Açıklanamayan çok şey var."