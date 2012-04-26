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Behçet Oktay'ın ailesi mezarın açılmasını istedi

Özel Harekat Daire Başkanı Oktay, 25 Şubat 2009'da, Dikmen Keklikpınarı Caddesi yakınlarında park halindeki aracında, silahla “intihar” girişiminde bulunmuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti

26 Nisan 2012 17:17

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi eski Başkanı Behçet Oktay'ın eşi, Oktay'ın mezarının açılarak kemiklerinin incelenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
 
Şengül Oktay, Başsavcılığa yaptığı başvuruda, Behçet Oktay'ın öldüğü gece, anahtarının alınıp iş yerindeki kasasının açıldığını ileri sürerek, bu kasanın, savcı ve bilirkişi eşliğinde tutanak tutularak açılması gerektiğini kaydetti. Eşinin vefat ettiği yere gelen ambulansın hangi hastaneye ait olduğunun belirlenmesini ve olay yerindeki polislerin ifadesinin alınmasını talep eden Oktay, “Eşimin cenazesinin mezardan çıkarılıp, fet-i kabir yapılarak tekrar incelenmesini talep ediyorum” ifadesini kullandı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmada, “başka birinin kastının ve katılımının bulunmadığı ve olayın, Oktay'ın kendi eylemi sonucu meydana geldiği” gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti. Oktay'ın ailesinin itirazı üzerine dosya Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesine gitmiş, mahkeme “takipsizlik” kararını kaldırmıştı. Oktay'ın ailesi, olayın “cinayet” olduğunu ileri sürüyor.
 
Behçet Oktay'ın ölümünün ardından babası Mehmet Oktay ve kız kardeşi Zeynep Oktay Demirci de "Behçet Oktay kalleşçe katledildi ve maalesef bu cinayetin üstü örtülmek istendi" açıklamasını yapmıştı. Oktay'ın ailesi, “Yedi kaburga kemiği ve imam tahtası kırığı, solak bir insanın sağ eli ile intiharı, her iki elin üzerindeki barut izleri, olay yeri inceleme raporuna göre olayın geçtiği yerden 9 metre mesafede Oktay’ın yoğun ikinci kan izleri, telefon kayıtları, kafatasındaki kurşun yarasının durumu, olay saatinin muallaklığı ve benzeri detaylar göz önüne alındığında vatanı ve milleti için mücadele eden kahraman bir devlet adamına layık gördüğünüz özen karşısında teşekkür ederiz. Açıkladığımız ve yeri geldiğinde açıklayacağımız nedenlerden dolayı bu bir organize cinayettir’ diyoruz” açıklamasını yapmıştı.

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