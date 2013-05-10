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Behçet Oktay'ın dosyası kapandı; tek şüpheli beraat etti!

Behçet Oktay için Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla açılan dava sona erdi

10 Mayıs 2013 11:16

Eski Özel Harekât Dairesi Başkanı Behçet Oktay'ın sır ölümüyle ilgili yargılanan tek kişi olan Halil Kesici beraat etti.

2009'daki şüpheli ölümü kayıtlara önce "intihar" olarak geçen ve dosyaso kapatılan Behçet Oktay için Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla açılan dava sona erdi.

Öldüğü gece Oktay'ın yanında bulunan ve olayın tek görgü tanığı olan Halil Kesici "suçu sabit olmadığı" gerekçesiyle beraat etti.

Türker Karapınar'ın Milliyet'teki haberine göre, Oktay'ın avukatları ve ailesi "Olay intihar olarak gösterilip karartılıyor" diye hakimlere istan etti.

Dosya dün tamamen kapandı ancak ortada soru işaretleri kaldı. Solak Oktay'ın kendisini sağ şakağından nasıl vurduğu, cep telefonlarının ölümünden sonra Emniyet'ten nasıl çıkartıldığı, Özel Harekat'taki kasaını kimin açtığı, Kesici'yi o gece Ankara Emniyeti'nden 3 kez kimin aradığı ve mali durumu bozuk Kesici'nin 500 küçükbaş hayvanı nasıl aldığı yanıtsız.

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