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Bilim / Teknoloji

Internet Explorer kullanımı sona eriyor

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve bir süredir deneme sürümü kullanımda olan Windows 10’un yeni bir internet tarayıcısıyla beraber satışa çıkacağı iddia ediliyor

30 Aralık 2014 19:43

2015’te satışa sunulacak Windows 10’un Internet Explorer’ın kullanımına son vereceği öne sürülüyor. İddiaya göre, Microsoft’un yeni tarayıcısının adı Spartan olacak.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve bir süredir deneme sürümü kullanımda olan Windows 10’un yeni bir internet tarayıcısıyla beraber satışa çıkacağı iddia ediliyor.

ZDNet'in haberine göre, Internet Explorer‘ın güncellemesini yayınlamayan Microsoft, bunun yerine tüm enerjisini yeni bir tarayıcı üretmeye ayırmış durumda.

1990’lı yıllardan beri kullanımada olan ve günümüzde 95 farklı dil seçeneği ile hizmet veren Internet Explorer’ın yerini alacak tarayıcının adının ise ‘Spartan’ olacağı iddia ediliyor.

ABD merkezli Microsoft’a yakın kişilere dayandırılan habere göre, şirket Spartan’ı ilk defa 21 Ocak 2015’te görücüye çıkaracak ve 2015 Sonbahar'ında raflardaki yerini alacak.

2000’li yılların başında geniş bir kullanıcı ağına sahip olan Internet Explorer, 2002-2003 yılları arasında kullanıcıların yüzde 95’ine hizmet sağlıyordu.

Geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan Windows 8 ile kullanıcılarını memnun edemeyen Microsoft, önümüzdeki yıl satışa sunacağı Windows 10 için işini şansa bırakmak istemiyor. Şirketin bu  yüzden Windows 10’da yer alacak Spartan’ı geliştirmek için düğmeye bastığı iddia ediliyor.

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