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Yaşam
Deutsche Welle

Internet Explorer kullanıcıları dikkat!

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, İnternet Explorer tarayıcısında belirlenen bir güvenlik açığı için uyarıda bulundu.

29 Nisan 2014 17:36


Tarayıcının 6'dan 11'e kadar olan sürümlerini etkileyen güvenlik açığının siber saldırı amacıyla kullanıldığı belirtildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, kullanıcıları, tarayıcıyı geliştiren Microsoft şirketinin güvenlik tavsiyelerini dikkate almaya ya da bir başka tarayıcı kullanmaya çağırdı.

Internet Explorer'da şubat ayında da Windows XP işletim sistemi için risk oluşturan bir güvenlik zaafı ortaya çıkarılmıştı.

Uzmanlar güvenlik açığına çözüm bulununcaya kadar Internet Explorer kullanımına ara verilmesini öneriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDGüvenlik BakanlığıExplorerMicrosoftInternetWindowsInternet ExplorerDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/BÖ

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