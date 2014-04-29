Internet Explorer kullanıcıları dikkat!



Tarayıcının 6'dan 11'e kadar olan sürümlerini etkileyen güvenlik açığının siber saldırı amacıyla kullanıldığı belirtildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, kullanıcıları, tarayıcıyı geliştiren Microsoft şirketinin güvenlik tavsiyelerini dikkate almaya ya da bir başka tarayıcı kullanmaya çağırdı.

Internet Explorer'da şubat ayında da Windows XP işletim sistemi için risk oluşturan bir güvenlik zaafı ortaya çıkarılmıştı.

Uzmanlar güvenlik açığına çözüm bulununcaya kadar Internet Explorer kullanımına ara verilmesini öneriyor.