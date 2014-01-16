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Faruk Eczacıbaşı: Sivrisineği bazuka ile öldürmeyelim

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, internet yasasında yapılması planlanan değişikliklerin uluslararası sorunlara neden olacağını söyledi

16 Ocak 2014 20:00

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı ve iş insanı Faruk Eczacıbaşı İnternet Yasası'ndaki düzenlemelerin Türkiye'ye faturasının ağır olacağını söylüyor. Eczacıbaşı değişilik için sivrisineği öldürmek için bazuka kullanmaya benzetiyor.

Radikal gazetesi yazarı Jale Özgentürk, Faruk Eczacıbaşı'nın yeni internet düzenlemesi ile ilgili düzenlediği sohbet toplantısında vurguladığı noktaları köşesine taşıdı. Özgentürk'ün aktardığına göre, Faruk Eczacıbaşı, 2007’de yürürlüğe giren mevcut internet yasasının yetersiz olduğu için düzeltilmesini talep ettiklerini eleştiriyor ve de 2012’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yasayı “ifade özgürlüğüne aykırı” bulduğunu hatırlatıyor.

 

'Sivrisineği bazuka ile öldürmeyelim'

 

Faruk Eczacıbaşı, internet değişikliği ile ilgili şunları söylüyor:

"O süreçte sivil toplum örgütleri ile sürekli görüşüldü. Genelde sırtımız okşandı. Düzeltilecek açıklamaları yapıldı."

"İnternet tabii ki yüzde 100 serbest olmamalı. Tabii ki kategorik suçlar olmalı. Ama yeni suçlar getirilmesin, dedik. Sivrisineği bazuka ile öldürmeyelim dedik."

"Bu düzenlemeler bizi çok irite ediyor. Bu düzenlemelerin iler tutar yanı yok. Biz daha fazla özgürlük beklerken bu torba yasa ortaya çıktı."

 

'Uluslararası sorunlar çıkacak'

 

"Bu düzenlemenin bedeli iyi düşünülmeli" yorumunu yapan Eczacıbaşı, bedel konusunda ise en önemli adresi yatırımların engellenmesi olarak göstererek şunları söylüyor:

"Sonuçta karşımıza uluslararası sorunlar çıkacak. Hiçbir yatırımcı veri akışının bu derece aşırı denetlendiği ortamda yatırım yapacağı ülkeyi risksiz görmez."

"Biz 17. büyük ekonomi diye övünüyoruz. Öbür tarafta küresel bilgi toplumu raporunda 145 ülke içinde 44’üncü durumdayız. Hiç kendimize yakışmayacak durumdayız."

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