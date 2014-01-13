TÜSİAD: Torba tasarı ile internette sansür artar; düzenleme kaygı verici

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemindeki, çeşitli kanunlarda değişiklik yapan "torba tasarı"da yer alan internet suçlarına ilişkin düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "torba tasarı", internette sansür uygulamalarını artıracak nitelikte, kaygı verici bir düzenlemedir. Tasarının, temel hak ve özgürlükleri ve her geçen gün büyüyen internet ekonomisini olumsuz etkileyecek hükümlerden arındırılması gerekmektedir" denildi.

Açıklamada, internetin yaygınlaşmasının iletişim ve bilgiye erişime hız ve yoğunluk kazandırdığı, ekonomik ve sosyal yaşamları kökten değiştirdiği belirtilerek, yaklaşık 20 senelik bir geçmişi olan internette, ifade ve haber alma özgürlüğü, fikri haklar, kişisel gizlilik gibi konularda yasal zeminin nasıl olması gerektiğinin, hassasiyetle ele alınması gereken bir konu olduğu ifade edildi.

'Sansür uygulamaları artar'

Türkiye'de 2007 tarihli, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar Aracılığıyla İşlenen Suçlara İlişkin Kanun" yürürlüğe girdiğinden bu yana, binlerce web sitesine erişimin engellendiği anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini sınırlandıran sonuçlar doğuran kanun, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 'ifade özgürlüğü ihlali' kararına da konu olmuştur. Bu gelişmeler kanunun kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gereğine işaret etmiştir. Hal böyleyken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine gelen 5651 sayılı Kanun değişikliklerini de içeren 'torba tasarı', internete sansür uygulamalarını artıracak nitelikte, kaygı verici bir düzenlemedir. Tasarı, internet erişimini engelleme kararlarının oranlı-ölçülü olmasını sağlayacak çözümler getirmemektedir. Ayrıca özel hayatın gizliliğinin ihlali iddiası halinde idarenin emriyle erişimin engellenmesine imkan tanınması hukuk devleti normlarıyla örtüşmemektedir. Tasarının, temel hak ve özgürlükleri ve her geçen gün büyüyen internet ekonomisini olumsuz etkileyecek hükümlerden arındırılması gerekmektedir."

Açıklamada, bilgiye erişim ve bilginin yayılımında çok önemli etkiye sahip internetin Türkiye'de sürekli yasaklama refleksleri ile tartışılmasının, bilgi toplumu olma hedefi ile de çelişkili bir durum olduğu savunularak, "Tasarının ilgili sivil toplum örgütleri, akademisyenlerin ve internet ekosisteminin paydaşlarının görüşleri dikkate alınarak iyileştirilmesi TBMM'den beklentimizdir" ifadelerine de yer verildi.

Düzenlemede neler var?

Milliyet'te yer alan habere göre, yapılan düzenlemelerle Ulaştırma Bakanı'na ve Telekomünikasyon İletişim Başkanı'na internet sitesi kapatma yetkisi verilecek. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) erişimi engelleme yetkisinin verildiği düzenleme ile yargı "devre dışı" bırakılacak. Düzenlemeyle internette yaptığımız faaliyetler kayda alınacak. İnternet kafelerdeki kayıtlar da belli süre saklanacak.

Bilgisayar Mühendisleri Odası'na göre yasanın getireceği değişiklikler şunlar:

Engelleme öncesi, "Uyar-Kaldır" mekanizmasının işletilmesi öne çıkarılacak. Erişim Sağlayacıları Birliği kurularak, TİB ve mahkeme kararlarının bu birlik üzerinden uygulanması öngörülüyor. DNS tabanlı engellemenin yanı sıra, URL ve IP tabanlı engelleme ile engelleme yöntemleri genişletilecek. TİB Başkanı veya ilgili Bakan'ın talimatıyla erişim engelleme mümkün hale getirilecek. Yer sağlayıcılara yönelik hapis cezası para cezasına dönüştürülecek. İnternet trafik bilgisinin zorunlu tutulma süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılacak.Hukuki karar süreçlerinin daha çabuk sonuçlandırılması hedefleniyor.