Ulaştırma Bakanı: İnternette yargı kararı olmadan kapatma olabilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, internette yeni düzenleme yapacak torba yasa ile ilgili, "Özel hayatın gizliliğinde yargı kararı olmadan kapatma olabilecek" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bazı kanunlarda değişiklik öngören 'torba tasarı' görüşüldü. Toplantıda, internet erişiminin engellenmesi, içeriğin yayından kaldırılması, uyarı yöntemleri ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilişkin madde de tartışıldı.

Söz alan Bakan Elvan, mevcut yasaya göre, internet üzerinde bireysel hakkının ihlal edildiğini gören bir vatandaşın, önce söz konusu içerik sağlayıcısına başvurması ve 2 gün bekledikten sonra mahkemeye müracaat etmesi gerektiğini anlattı.

Elvan, mahkemenin de bunu 3 gün içinde sonuçlandırması gerektiğini söyledi. Elvan, yaklaşık bir hafta gibi bir sürenin söz konusu olduğunu, bu süre içinde ihlal içeren bu yayının internette yayınlanmaya devam ettiğini söyledi.

"BİR ŞEY YAPAMIYORSUNUZ"

İçerik sağlayıcıların genellikle yurtdışında olduğuna dikkati çeken Elvan, "Mahkeme söz konusu içeriğin yayından kaldırılmasına hükmetse bile içerik sağlayıcının bunu yayından kaldırmaması halinde bir şey yapamıyorsunuz" ifadesini kullandı.

BİREYSEL HAKLARIN İHLALİ

Elvan, şöyle devam etti:

"Yeni düzenlemeyle, özellikle bireysel hakları korumayı amaçlıyoruz. Diyelim ki herhangi bir vatandaşımız mağdur oldu. İki gün boyunca içerik sağlayıcısından yanıt beklemek zorunda olmayacak. İçeriğin engellenmesi için doğrudan mahkemeye başvurabilecek. Mahkeme 24 saat içinde karar vermek zorunda olacak. Bu, yalnızca bireysel hakların ihlaline yönelik olacak. Mahkeme kararını verir vermez, bu kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderecek ve Birlik tüm erişim sağlayıcılarını uyaracak. Ardından 4 saat içinde Birlik o yanının çıkarılmasını sağlayacak. Burada mahkeme kararı olmadan engelleme söz konusu değil. Yani bir sansür uygulaması söz konusu değil.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

Eğer içerik, sadece özel hayatın gizliliğine ilişkin bir husus ise TİB Başkanı doğrudan ya da mahkeme kararıyla erişimi engelleyebilecek. Mahkeme de 48 saat içinde konuyla ilgili karar vermek zorunda olacak. Eğer mahkeme de 'erişimi engelleyin' derse engelleme devam edecek. 'Engellemeyi kaldırın' derse, bu engelleme kaldırılacak.

"ORALARDA DOĞRUDAN ENGELLENİYOR"

Getirdiğimiz bu düzenlemenin, geri kalmış ülkelerdeki düzenlemelere benzetilmesi kesinlikle doğru değil.

Oralarda internet sitesine erişim doğrudan engelleniyor. Ama bizim getirdiğimiz düzenlemede, sitenin tamamına erişimin engellenmesi söz konusu değil. Yalnızca, ilgili içeriğe ilişkin. Yani bir paragraflık yazıdan dolayı engelleme söz konusuysa, yalnızca o paragrafa yönelik engelleme söz konusu olacak. Sitenin erişime engellenmesi gibi bir uygulamaya gidilmeyecek.

Bu düzenleme hiçbir şekilde sansür getiren bir düzenleme değil. Bizi gelişmiş ülke standartlarına ulaştıran ve gerçek anlamda mevcut kanunu işlevsel hale getiren bir düzenlemedir."