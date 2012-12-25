İnstagram'a ABD'de dava açıldı

Facebook tarafından Nisan ayında 1 milyar dolara satın alınan ve kısa bir süre önce hizmet kullanım şartlarında değişikliğe giden Instagram, yapılan değişiklikler kapsamında kullanıcılara ait fotoğrafları satacağına yönelik iddiaların ortaya atılması üzerine çok büyük tepki almıştı.

Mobil uygulama olarak hayata geçtikten sonra, Kasım ayı başında web sayfasını da açan Instagram’ın CEO’su Kevin Systrom, iddiaları reddederek fotoğraf satmayacaklarını belirtmişti. Buna rağmen ABD’nin San Francisco kentinde mahkemeye başvuran bir Instagram kullanıcısı, şirkete yönelik grup davası açtı.

ntvmsnbc.com'un Reuters'a dayandırdığı haberde, Lucy Funes adlı Instagram kullanıcısı, hizmet kullanım şartlarının ihlal edildiğini ve kendisi ile çevresindeki diğer kullanıcıların bundan olumsuz etkilendiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu. Reuters, Instagram’ın ilk kez kullanım şartlarında yaptığı değişiklik nedeniyle dava edildiğine dikkat çekti.