Instagram, sahiplerine haber vermeden fotoğrafları satacak!

Facebook'a ait fotoğraf paylaşım platformu Instagram, siteye yüklenen fotoğrafları sahiplerine haber vermeden reklamcılara satma kararı aldı.

Kullanıcılar, 16 Ocak tarihine kadar hesaplarını silmezlerse, satışa itiraz hakları olmayacak.

Instagram'ın kullanım koşullarında yapılan başka bir değişiklik de, "kullanıcılar hakkındaki bilgilerin Facebook, diğer ortaklar ve reklamcılarla paylaşılabileceği" maddesi oldu.

Karar, sosyal medyada büyük tepki yarattırken, bir kullanıcı da, değişikliği "intihar mektubuna" benzetti.

Facebook, Nisan ayında 1 milyar dolar ödeyerek Instagram'ı satın almıştı.

Facebook'un Küresel Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Carolyn Everson bu ay başında, "Eninde sonunda Instagram'dan para kazanmanın yolunu bulacağız" ddemişti.

Instagram'ın internet sitesinde yer alan gizlilik ve kullanım şartlarına değişiklikler şu şekilde yansıdı:

'Üçüncü reklam ortaklarıyla paylaşabiliriz'

"Size ait bilgileri, bununla birlikte tanımlama bilgileri, günlük dosyaları ve aygıt tanımlayıcılar gibi araçlarla elde edilen bilgileri ve size hizmet sunmamıza yardımcı olan organizasyonlarla ilişkili yer bilgilerini (...) üçüncü reklam ortaklarıyla paylaşabiliriz."

'Para ödemesini kabul etmiş sayılırsınız'

Kullanım koşulları metninin güncellenmiş halinde de şöyle denildi:

"(...) bir ticari işletmenin ücretli veya sponsorlu içerik veya promosyonlarla bağlantılı olarak kullanıcı adınızı, görünümünüzü, fotoğraflarınızı size herhangi bir bedel ödemeksizin göstermemiz için para ödemesini kabul etmiş sayılırsınız." (bbcturkce)