Instagram: Kullanıcı fotoğraflarını satmayacağız

Facebook'a ait fotoğraf paylaşım platformu Instagram, gizlilik politikasını değiştirerek, siteye yüklenen fotoğrafları sahiplerine haber vermeden reklamcılara satacağı haberlerini yalanladı.

Yapılan açıklamada, "Fotoğraflarınızı satma niyetinde değiliz" denilerek, kullanıcıların açık olmayan şekilde ifade edilen yeni gizlilik kurallarını yanlış yorumladıkları belirtildi.

Gizlilik politikasının değiştirildiği ve kuruluşun kullanıcı fotoğraflarını haber vermeksizin satabileceği haberlerinin yayılması üzerine, Instagram kullanıcıları tepkilerini sosyal medya ve medya üzerinden yansıtmışlardı.

Instagram'ın yöneticisi Kevin Systrom blogunda, "Kafa karıştırıcı bir dil kullandığımız için yanlış anlaşılma bizim hatamız" dedi ve gizlilik politikası koşullarını değiştireceklerini belirtti.

Instagram'ın yaptığı değişiklikler 16 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Değişikliklere karşı sosyal medyada tepki veren bir kullanıcı, değişikliği "intihar mektubuna" benzetmişti.

Facebook, Nisan ayında 1 milyar dolar ödeyerek Instagram'ı satın almıştı.Instagram'ın dünya çapında 100 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Facebook'un Küresel Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Carolyn Everson bu ay başında, "Eninde sonunda Instagram'dan para kazanmanın yolunu bulacağız" diyerek yapılan değişikliklerin, fotoğrafların satılacağı yolunda yorumlanmasının önünü açmıştı.

Instagram'ın internet sitesinde yer alan gizlilik ve kullanım şartlarına değişiklikler şöyle yansımıştı: "Size ait bilgileri, bununla birlikte tanımlama bilgileri, günlük dosyaları ve aygıt tanımlayıcılar gibi araçlarla elde edilen bilgileri ve size hizmet sunmamıza yardımcı olan organizasyonlarla ilişkili yer bilgilerini, üçüncü reklam ortaklarıyla paylaşabiliriz."

Kullanım koşulları metninin güncellenmiş halinde de şöyle deniliyor: " bir ticari işletmenin ücretli veya sponsorlu içerik veya promosyonlarla bağlantılı olarak kullanıcı adınızı, görünümünüzü, fotoğraflarınızı size herhangi bir bedel ödemeksizin göstermemiz için para ödemesini kabul etmiş sayılırsınız."