İnsanoğlu son yüzyılda balinaların yüzde 99.1'ini yok etti!

Balinaların 19. ve 20. yüzyıldaki balina ticareti kisvesi altında öldürülmesi, deniz biyologları tarafından uzun zamandır bilinen bir şey. Mic.com’da yayınlanan bir araştırmaya göre ise, durum sandığımızdan da vahim. Araştırma sonuçlarına göre balina avcıları, 20. yüzyıl boyunca 3 milyondan fazla balinayı katletti.

Araştırmada Uluslararası Balinacılık Komisyonu’nun (International Whaling Commission, IWC) verdiği sayıların güncellenmiş hali kullanıldı. Bilim insanları Sovyetler Birliği ve diğer ülkelerin elinde bulunan kaynaklar kullanarak, 1900-1999 yılları arasında yakalanan balinaların sayısının çok daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Yüz 99.1’i yok oldu

Fırat Gürsoy'un Radikal'de yayımlanan çevisine göre, IWC 1982 yılında yaptığı bir oylama sonucunda, 1985’ten itibaren balina avını yasaklama kararı aldı. Ancak araştırmayı yapan takım, karar yürürlüğe girene dek en az 2,870,291 balinanın, yani 20. yüzyılda var olan balina sayısının yüzde 99.1’inin, endüstriyel metodlar kullanılarak öldürüldüğünü tespit etti. Sonuç olarak da pek çok balina türü, daha öncekinden çok daha küçük gruplar haline geldi.

Büyük ve uzun ömürlü hayvanlar olmaları sebebiyle balinalar aşırı seviyede avlanmaların kurbanı oldu. Uzun ömürlü olmaları sebebiyle çok fazla çiftleşmeyen ve sayıları da az olan balinaların sayısı ciddi şekilde azaldı. Birçok balina türü kurtarılırken, diğerleri mücadelelerine devam ediyor. Bu konuda modern yöntemler bile yetersiz kaldı; bugün okyanuslardaki balinaların sayısı, soylarının tükenmeye yüz tuttuğu zamankinden bile daha az. Durum vahim…

Araştırmacı Robert C. Rocha Jr., Mic’e yaptığı açıklamada “önceki tahminler gösteriyor ki, öldürülen toplam balina sayısı 2 milyonun üzerinde bir yerlerde” dedi. Whaling Museum (Balinacılık Müzesi) adlı müzede yaptığı çalışmalar sonucunda yayınladığı araştırmasının bir bölümünde Robert, “Yankee’lerin yaptığı balina avcılığı ile endüstriyel balina avcılığı arasında farklar var” diyor. “Yankee balina avcılığında balinaların hayatta kalma gibi bir şansları vardı. Fakat endüstriyel avcılıkta hiç şansları yoktu.”

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