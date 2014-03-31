BM'den 'balina avını' durdurma kararı



Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, Japonya'nın Antartika'da yaptığı balina avının bilimsel amaçlar için yapıldığına dair argümanları reddederek, tamamen insan tüketimine hizmet ettiği gerekçesiyle durdurulmasına hükmetti.

Tokyo cephesi söz konusu kararla hayal kırıklığına uğradığını kaydederken, aktivistler verilen hükümle tüm dünyada avlanmanın son bulacağına dair umutlarının arttığını belirtiyorlar.

Uluslararası Adalet Divanı, davacı Avustralya hükümetiyle hemfikir olarak, öldürülen balina sayısının söz konusu avlanmanın "bilimsel gerekçelerle" yapıldığı savunmasıyla bağdaşmadığını kabul etti.

Mahkemenin söz konusu açıklamasında, balinaların bilimsel amaçlı kullanılyerine et tüketicilerine satıldığından, bundan böyle lisans verilmeyeceğini belirtti.

Mahkemeye başkanlık eden hâkim Peter Tomka, JARPA II (Japonya'nın araştırma programı) adı altında gerçekleştirilen ve 2005 yılından bu yana devam etmekte olan avlanmalarda 3 bin 600 balinanın öldürüldüğünü ve bu rakamın bilimsel olmaktan çıktığını kaydetti.

Japonya'nın, bilimsel amaçlı olmak kaydıyla izin verilen balina avcılığı anlaşmasını imzaladığı 1986 yılından bu yana güney buzullarında ufak balıklar dahil olmak üzere 850 minke balinasını avladığı belirtiliyor. Ülke, tüm bu avlanmaları 1946'da aldığı "dev memelileri araştırma için avlanma" iznine dayandırıyor.

İlgili davada Japonya hükümetini temsil eden avukat Koji Tsuruoka, ülkesinin derin bir hayal kırıklığına uğradığını belirterek bir adım atmadan önce kararı inceleyeceklerini kaydetti.