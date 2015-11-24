"İnsanlara dışkı yedirmek işkence değil” diyen Celal Şengör'ün kapısına kutu içinde dışkı bırakıldı

“Kenan Evren’in yaptığı her şeyi istisnasız onaylıyorum, insanlara dışkı yedirmek işkence değil” diyen Prof.Dr. Celal Şengör'e ders verdiği İTÜ'de (İstanbul Teknik Üniversitesi) kapısının önüne kutu içinde dışkı bırakıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İTÜ Fikir Kulüpleri Federasyonu yaptığı eylemde Şengör'ün dolabına ve kapısının önüne kap içinde dışkı bıraktı.

Paylaştığı fotoğraflara "Celal Şengör'e hediyemizdir. Belirttiği gibi içindekini bal gibi yemesini rica ediyoruz" notunu düşen FKF, kapların fotoğraflarını da paylaştı.

Aynı röportajda Deniz Gezmiş'e "eşkıya" diyen Şengör'ün ders verdiği binaya da "Denizler iktidara Celaller lağıma" yazılı pankart asılırken Jeoloji profesörünün okuldan uzaklaştırılması için imza kampanyası başlatıldı.