Kadıköy Belediyesi, "İnsan dışkısı yedirmenin işkence olmadığını" savunan Prof. Şengör'ün imza gününü iptal etti

Kadıköy Belediyesi, “Kenan Evren’in yaptığı her şeyi istisnasız onaylıyorum, insan dışkısı yedirmek işkence değil” açıklması ile tepki çeken Jeoloji profesörü Celal Şengör’ün 28 Kasım Cumartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği söyleşi ve imza gününü iptal etti.

Kadıköy Belediyesi, etkinliğin iptal edildiğini Facebook sayfasından duyurdu.

Şengör, dün Radikal'den Armağan Çağlayan'a verdiği söyleşide, "12 Eylül askeri darbesinin mimarı Kenan Evren’in yaptığı her şeyi onayladığını" söyleyerek "birine insan dışkısını yedirmenin işkence olmadığını ve kendisinin de bal gibi yiyeceğini" savunmuştu.