T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadıköy Belediyesi, "İnsan dışkısı yedirmenin işkence olmadığını" savunan Prof. Şengör'ün imza gününü iptal etti

Kadıköy Belediyesi, etkinliğin iptal edildiğini Facebook sayfasından duyurdu

23 Kasım 2015 13:28

Kadıköy Belediyesi, Kenan Evren’in yaptığı her şeyi istisnasız onaylıyorum, insan dışkısı yedirmek işkence değil” açıklması ile tepki çeken Jeoloji profesörü Celal Şengör’ün 28 Kasım Cumartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği söyleşi ve imza gününü iptal etti.

Kadıköy Belediyesi, etkinliğin iptal edildiğini Facebook sayfasından duyurdu.

Şengör, dün Radikal'den Armağan Çağlayan'a verdiği söyleşide, "12 Eylül askeri darbesinin mimarı Kenan Evren’in yaptığı her şeyi onayladığını" söyleyerek "birine insan dışkısını yedirmenin işkence olmadığını ve kendisinin de bal gibi yiyeceğini" savunmuştu.

ETİKETLER

celal şengörinsandışkıyedirmekişkence değil12 eylül darbesikadıköy belediyesi

İlgili Haberler

Prof. Celal Şengör: Kenan Evren'in yaptığı her şeyi onaylıyorum, dışkı yedirmek işkence değil!

“Bu memlekette, Deniz Gezmiş gibi bir eşkıyaya kahraman denildiğini gördüm”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24