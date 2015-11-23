Gültan Kışanak'tan "İnsan dışkısı yedirmek işkence değil" diyen Prof. Şengör'e: Afiyet şeker olsun

Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak, “Kenan Evren’in yaptığı her şeyi istisnasız onaylıyorum, insan dışkısı yedirmek işkence değil” açıklması ile tepki çeken Prof. Celal Şengör'e sert tepki gösterdi. 12 Eylül döneminde işkencelerin en yoğun olduğu Diyarbakır Cezaevi'nde yatan ve "hâlâ vücudunda fiziksel izlerini taşıdığını" söyleyen Kışanak, "Aklı selim bir insanın söyleyebileceği cümleler değil. Akıl ve ruh sağlığı yerinde mi diye bakmak lazım. Bu kişi bir profesör. Acilen tedbir alınması lazım. Onun eğitimci sıfatı tehlikeye işaret ediyor" dedi. Kışanak, "Eğer dışkı yedirmeyi hâlâ savunuyorsa, bunu işkence olarak görmüyorsa bunu savunabilir. O zaman da bize afiyet şeker olsun demek düşer" ifadesini kullandı.

"Zaten kendisi diyor ki ‘dışkıyı bal gibi yerim’ "

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de, şunları söyledi:

“Bok yemeye ve yedirmeyi makul gören insanla konuşacak hiç bir şey yoktur" derken, Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, "Bilim adamı değil film adamı. Zaten kendisi diyor ki ‘dışkıyı bal gibi yerim.’ Kendisine afiyet olsun. Eski vekil Sebahat Tuncel 'Türkiye’deki, eğitim sistemini bir kez daha gözden geçirmek gerekir. Irkçı, faşizan birisinin profesör jön takıntısı ile toplum içinde gezmesi zarardır" diye tepki gösterirken, Hatip Dicle ise "Bunu gerçekten yorumlamaya ve görüş belirtmeye değer görmüyorum. Ayıplıyorum."

Celal Başlangıç: Onlar anlatırken ben utandım

90’larda Yeşilyurt köylülerine dışkı yedirilmesi olayını haberleştiren gazeteci Celal Başlangıç da Şengör’ün sözleri için, “Zorla dışkı yedirilen insanların durumuna çok yakından tanık oldum. Onlar anlatırken ben utandım. Onlar da anlatırken çok utandı. Kimseyi bir daha o durumda görmek istemem. Buna Celal Şengör de dahildir” yorumunu yaptı.