"İnsanlara dışkı yedirmek işkence değil" diyen Şengör özür diledi

“Kenan Evren’in yaptığı her şeyi istisnasız onaylıyorum, insanlara dışkı yedirmek işkence değil” şeklindeki sözleri büyük tepki çeken Jeoloji profesörü Celal Şengör, sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia etti.

12 Eylül döneminde Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan ve "dışkı yedirme" de dahil olmak üzere birçok işkenceye maruz kalan Sinan Olcan'ın nezdinde işkence görenlerden özür dileyen Şengör, "Ben derdimi anlatamadım. Dışkı yemek zararlı değil, bazı tedaviler için zorunludur. Ama bunu zorla yaptırdığınız zaman işkenceye döner. Maalesef buna maruz kalanlar var. Bu travmayı yaşamışlar. Ben de diyorum ki bu travmayı atın, maruz kaldığınız şey o zaman zannettiğiniz kadar büyük bir durum değil" dedi.

"Bu olayların emri konsey tarafından verilmemiştir"

RS FM'de Yavuz Oğhan'dan 'Bidebunudinle' programına katılan Celal Şengör, dışkılı işkenceye maruz kalan Doktor Sinan Olcan ile konuştu. Şengör, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek Olcan'dan özür diledi. O sözleri bilerek sarf ettiğini ama yanlış anlaşıldığını söyleyen Şengör, şunları söyledi:

"Ben derdimi anlatamadım. Dışkı yemek zararlı değil, bazı tedaviler için zorunludur. Ama bunu zorla yaptırdığınız zaman işkenceye döner. Maalesef buna maruz kalanlar var. Bu travmayı yaşamışlar. Ben de diyorum ki bu travmayı atın, maruz kaldığınız şey o zaman zannettiğiniz kadar büyük bir durum değil. Ama tırnakları sökülen bir adamın travmadan kurtulması da mümkün değildir, yapacak bir şey yok. Benim orada ısrarla üzerinde durduğum şey, bu olayların emri konsey tarafından verilmemiştir. Ben bunu Tahsin Şahinkaya'dan bizzat dinledim. Biz ne yazık ki kızını bile doğrayan bir milletiz."

"Türkiye'de o dönem insanlık suçu işlendi;

bir sürü arkadaşımız koleradan öldü"

Celal Şengör'ün sözlerine tepki göstererek bu işkencenin defalarca uygulandığını vurgulayan Sinan Olcan ise Şengör'e "Sen hangi travmadan bahsediyorsun" sorusunu yöneltti. "Bu bir kişiye değil, belki yüz kişiye yapıldı. Rögar kapağı açıldı ve insanlara yedirildi. ‘Parmağınızı batırın ve yiyin' denildi. Türkiye'de o dönem insanlık suçu işlendi. Bir sürü arkadaşımız koleradan öldü" diyen Olcan'ın, "Bu emirler Tahsin Şahinkaya tarafından verilmedi" yönündeki iddiaya eleştirisi de sert oldu. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in sözlerini hatırlatan Olcan şöyle konuştu:

"Siz bunu Tahsin Şahinkaya'dan dinlemiş olabilirsiniz; ama Süleyman Demirel, ‘Fırat'ın öte yakasında bir koyun kaybolsa sorumlusu benim; çünkü yöneten benim' demişti. Bugün Cizre'de Nusaybin'de olan olaylar, mevcut iktidarın dışında mı gelişiyor sizce? Diyorum ki orada işlenen insanlık suçu, konseyin bilgisi dahilindedir. Kıbrıs'ta savaşmış, psikolojisi bozulmuş, işkenceden zevk alan bir adam başımızdaydı. Hamamda, havalandırmada her yerde işkence ediyordu. 170 kişilik koğuşta, 3 tane tuvalet vardı, o 3 tuvaletin kapısı da gardiyanlar tarafından kilitleniyordu."

"Bu bir faciadır, bu konuda hemfikiriz; travmayı atlatanlara yardımcı olmak istedim, tamamen iyi niyetim vardır" diyen Profesör Celal Şengör, yaptıklarının tamamen iyi niyetli olduğunu savundu ve canlı yayında Sinan Olcan'ın nezdinde işkence görenlerden özür diledi.