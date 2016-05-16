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Politika

“İnsanın bir Rus uçağı düşüresi daha geliyor” diyen Şamil Tayyar’dan Erdoğan-Putin görüşmesi için yorum

"Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni dönem başladı, hayırlı olsun”

09 Ağustos 2016 21:33

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, uçak krizinin ardından ‘Rusya ile Türkiye arasındaki yeni sayfa’ olarak değerlendirilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi için “Haydi bismillah” yorumu yaptı. 

AKP’li Tayyar Rus CSKA Moskova Erkek Basketbol Takımı’nın Euroleague finalinde Fenerbahçe’yi yenerek 7 yıl sonra yeniden şampiyon olmasının ardından “İnsanın bir Rus uçağı daha düşüresi daha geliyor” demişti ve Rusya milletvekilleri başta olmak üzere birçok çevreden yoğun tepki almıştı.

Tayyar, görüşme sırasında Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda “Darbecilerden medet uman Batı sınıfta kaldı. Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni dönem başladı. Hayırlı olsun” yorumunda da bulundu.

Tayyar’ın paylaştığı mesajlar şöyle:

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Şamil TayyarRus uçağıErdoğanputingörüşme
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