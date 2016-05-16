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Şamil Tayyar: İnsanın bir Rus uçağı daha düşüresi geliyor!

Tayyar'ın Fenerbahçe - CSKA Moskova maçı sırasında attığı tweet tepki çekti

16 Mayıs 2016 04:52

Fenerbahçe’nin Euroleague finalinde CSKA’ya karşı oynadığı maçta kupayı kaybetmesinin ardından, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Twitter hesabından "İnsanın bir Rus uçağı daha düşüresi geliyor!” diye yazdı.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin düşürülen uçak nedeniyle gergin olduğu dönemde Tayyar’ın attığı tweete çok sayıda Twitter kullanıcısı tepki gösterdi. 

Şamil Tayyar'ın tweeti şöyle:

 

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