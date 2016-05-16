Şamil Tayyar: İnsanın bir Rus uçağı daha düşüresi geliyor!

Fenerbahçe’nin Euroleague finalinde CSKA’ya karşı oynadığı maçta kupayı kaybetmesinin ardından, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Twitter hesabından "İnsanın bir Rus uçağı daha düşüresi geliyor!” diye yazdı.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin düşürülen uçak nedeniyle gergin olduğu dönemde Tayyar’ın attığı tweete çok sayıda Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.

Şamil Tayyar'ın tweeti şöyle: