İnsan kaçakçılarına cinayet cezası

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla açıklarında teknenin batması sonucu 8 mültecinin öldüğü olayı kaza değil cinayet olarak nitelendirirken, sanıkları ölen her mülteci için birer kez olmak üzere 8’er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Muğla açıklarında 6 Şubat’ta meydana gelen ve 8 Suriyeli mültecinin ölümüyle sonuçlanan tekne faciasının ardından çarpıcı bir karara imza atıldı. İnsan kaçakçısı A.G., R.E. ve K.A. hakkında taksirle ölüme neden olmaktan 3 yıldan 6 yıla kadar dava açıldı. Davayı karara bağlayan Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, olayı kaza değilcinayet olarak nitelendirdi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, sanıkların sonuçlarını görmelerine rağmen eylemlerine devam etmelerinin olası kastla adam öldürme olarak değerlendiren mahkeme, ölen her mülteci için birer kez olmak üzere 8’er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme kararında, insan kaçakçılarının göz göre göre mültecileri ölüme götürdüğü, ardından da denizin ortasında kaderleriyle baş başa bıraktıkları belirtilerek şöyle denildi: “5 metre uzunluğundaki tekneye 15 kişi can yeleği olmaksızın bindirilmiş, kış mevsiminde hiçbir seyir önlemi alınmaksızın yola çıkılmıştır. Kayığın ağırlıktan dolayı su seviyesine kadar çökmüş olmasına rağmen denizde uzun süre (30-40 dakika) yol alınmıştır. Tekneye deniz suyunun girmesi nedeniyle motoru arıza yapıp ilerlemeyecek duruma geldiğinde de kaptan, karadakilerden aldığı talimatla atlayarak maktulleri (mültecileri) denizin ortasında ölüme terk etmiştir. Bütün bunlarda gösteriyor ki sanıklar sonuçları ön görmelerine rağmen eylemlerine devam edip meydana gelen sonuca kayıtsız kalması nedeniyle eylemleri olası kast kabul edilmiştir.”