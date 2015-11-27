Mültecilerin yeni adresi, boş evler, depolar ve dükkanlar

İzmir Basmane’de Avrupa’ya gitmek için bekleyen mülteciler, ara sokaklarda kiraladıkları boş evlerde, dükkanlarda ve depolarda kalıyor.

Evrensel’den Metehan Ud’un haberine göre, Basmane’de sokaklarda yaşayan mülteci yoğunluğu azalmış olarak gözükse de Yeni gelen mülteciler Basmane’nin ara sokaklarındaki evlerde yola çıkacakları saati bekliyor. Geçtiğimiz yazın ilk günlerinden beri Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyeli mültecilerin akın ettiği İzmir’in Basmane semtinin sokakları eskisi kadar kalabalık değil. Çorakkapı Camisi’nin içinde, Oteller Sokağı’nda ve Hatuniye Camisi’nin bahçesinde neredeyse sokakta yaşayan mülteci kalmadı ancak kalabalık yerini sakinliğe bıraksa da gidişlerde azalma yok, mülteci sirkülasyonu aynı şekilde devam ediyor.

İnsan kaçakçıları, yeni gelen mültecileri Basmane’nin ara sokaklarındaki kiraladıkları boş evlere, dükkanlara veya depolara yönlendiriyor. Otobüslerden inen mülteciler insan kaçakçılarının eşliğinde geceyi geçirecekleri bu yerlere götürülüyor ve ertesi gün gidecekleri saat geldiğinde yine kaçakçılar eşliğinde Basmane’ye gelip otobüslere ya da taksilere bindiriliyorlar. Ev için ödenen paralar da mültecilerden isteniyor. Öte yandan otellerdeki yoğunluk aynı şekilde devam ediyor. Basmane’deki oteller neredeyse tam kapasite çalışıyor.

Sokakta yaşayan mültecilere yardım dağıtan ve sağlık taramasından geçiren Halkların Köprüsü Derneğinin Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi, “İllegal geçişler aynı şekilde devam ediyor. Basmane’de mültecilerin sayısının azalması geçişlerin azaldığı anlamına gelmiyor” dedi.

Paris Katliamı sonrası Avrupa’nın mültecilere yönelik kararlarına da değinen Terzi şunları söyledi: “Avrupa’da oluşan tutum özellikle bizi ürkütüyor. Avrupa Birliği ülkelerinin sınırları kapatmak yolundaki uygulamaları maalesef mülteci geçişlerinin tamamen illegal yollara kaymasına sebep oluyor. Çok fazla kayıpla karşılaşabiliriz bu kış mevsiminde. Biz buradan bütün Avrupa ülkelerine ‘Legal geçişi sağlayın’ diye seslenmeye devam edeceğiz.”