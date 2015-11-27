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Ayvacık’ta mülteci botu battı; 4 çocuk öldü

Botun içerisinde 55 kişi bulunuyordu

Fotoğraf: Arşiv

27 Kasım 2015 12:22

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Sivrice mevkiinden gece karanlığında Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek için denize açılan 55 kişilik grubun botlarının batması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. 

İHA'nın haberine  göre gece karanlığından istifade edip Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek için yola çıkan şişme bot Sivrice açıklarında dalga nedeniyle battı. İçinde Afgan ve Suriyelilerin olduğu lastik botta bulunan göçmenler derhal ALO 158 Sahil Güvenliği arayarak yardım istediler.

Olay yerine hızla giden TCSG 28 VE SAGET 25 Bot Komutanlığı ekipleri denizdeki göçmenleri kurtardı. Denizde yapılan araştırmada 3'ü erkek biri kız 4 Afganlı çocuğun cesedine ulaşıldı. TCSG 28 Botu ile Küçükkuyu'ya getirilen kazazedelere burada sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılırken biri çocuk 4 kişi de Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

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