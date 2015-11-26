Tuba Ünsal: Keşke teknem olsa sabah akşam mülteci kurtarsam...

“1 Paket=Hayat Kurtaran 1 Aşı” kampanyası için Kenya'ya giden oyuncu ve sunucu Tuba Ünsal, sosyal medyada kendisine yöneltilen “Türkiye dururken neden yardım için Afrika’ya gitti?” tepkisine Türkiye'de de yardımlarda bulunduğunu ancak bunu açıklamanın reklam olarak algılanacağını söyleyerek yanıt verdi. "Benim için çocuğun dini, dili, ırkı yok" diyen Ünsal, Kenya'da bulunma sebebini "Bu ülkelerde yaşayanlar, bilmiyor ki bir aşı yapsa bebeğini kurtaracak" diyerek açıkladı. Ünsal, takipçisine "Bana kötü laf edeceğine gel de bize destek ol” çağrısı yaptı.

Tuba Ünsal, Prima ve UNICEF’in sürdürdüğü kampanyaya destek için Kenya'da Masai Kabilesini ziyaret etti. Fotoğrafçı Mehmet Turgut'la birlikte Kenya'ya giden Ünsal, kamuoyunda duyarlılık yaratabilmek ve kampanyaya yardımları çoğaltabilmek için Instagram hesabından yaşadıklarını paylaştı.

Ünsal, bir takipçisi tarafından yöneltilen “Türkiye dururken neden yardım için Afrika’ya gittin?” içerikli tepkiye karşı Kenya'da neden bulunduğunu şöyle açıkladı:

“Sen bana ‘Ülkende niye yardım etmiyorsun?’ diyorsun ya... Ben ülkemde elimden geldiğince her yere yardım etmeye çabalıyorum, ama bunun reklamı olmaz. Burada ise durum başka. Bizim ne kadar sesimiz çıkarsa, o kadar bebek kurtuluyor. 3.5 milyon aşı hedefliyoruz, eş dostla nasıl toplayalım? Bu ülkelerde yaşayanlar, bilmiyor ki bir aşı yapsa bebeğini kurtaracak. Zaten bilse de nereden bulacak? Ben anneyim. Benim için çocuğun dini, dili, ırkı yok. Keşke teknem olsa, sabah akşam mülteci kurtarsam, keşke gücüm yetse hepsini evimde ağırlasam. Sen şimdi gönlünü ferah tut, bu kız her şeye yetişmeye çalışıyor, bana kötü laf edeceğine gel de bize destek ol.”

#1HayatDiliyoruz #Prima

Kampanya kapsamında sosyal medyada #1HayatDiliyoruz ve #Prima etiketleriyle yapılan paylaşımlar için Prima, her kullanıcı adına UNICEF’e bir aşı değerinde bağış yapıyor.

Doğu Afrika'nın en büyük ve eski kabilelerinden biri olan Masailer, Tanzanya ve Kenya sınırları içinde bulunan 'Masai Mara' bölgesinde yarı göçebe bir hayat süren yerli bir halk olarak biliniyor.