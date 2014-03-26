Demet Akalın: Tuba Ünsal bebeğimi emzirmeyi teklif etti

Şarkıcı Demet Akalın, “Aramızda Kalsın” programında silikonları yüzünden kızını emziremediğini, oyuncu Tuba Ünsal’ın “Hira’yı ben emzireyim” teklifini de eşi Okan Kurt yüzünden geri çevirmek zorunda kaldığını açıkladı.

Doğumun ardından ilk kez canlı yayına çıkan şarkıcı Demet Akalın, “Ben, Türkiye’de silikon yaptıran ilk ünlülerdenim. Ölçü tam otursun diye tam sekiz kez ameliyat oldum. Ama o silikonlar yüzünden doğumdan sonra sütüm dışarı çıkamadı.

Doktor da ilaçla süt üretimimi durdurdu mecburen. Arkadaşlar ‘Gelelim biz emzirelim’ diyorlar, özellikle Tuba Ünsal ısrarla söyledi mesela.

Ama Okan başkasının kızımı emzirmesini kabul etmiyor.”