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Koronavirüs

İnsan Hakları Örgütleri Koronavirüs için uyarmıştı: Siirt Açık Cezaevi'nde sular sürekli kesiliyor, salgına karşı hiçbir önlem alınmıyor

28 Mart 2020 15:18

T24 Haber Merkezi

İnsan hakları örgütleri, Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinde hijyen ve temizlik anlamında büyük sorunların olduğunu belirterek, tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesi amacıyla Meclis'e getirilmesi planlanan düzenlemenin siyasi tutukluları da kapsamasını istedi. Hak örgütleri, maske, eldiven ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanmasının hayati önem taşıdığını belirtmesine rağmen, Siirt Açık Cezaevi'nde suların sürekli kesildiği, mahkumlar için hiçbir önlemin alınmadığı öne sürüldü.

T24'e konuşan bir hükümlünün yakını Siirt Açık Cezaevi'nde abisinin bulunduğunu belirterek, hapishanede suların sürekli kesildiğini, gönderilen tıbbi malzemelerin ise tutuklulara dağıtılmadığını söyledi.

Mahkum yakını durumdan kaygılı olduklarını belirterek, "Abimle telefon görüşmesi yaptım. Sadece gardiyanlara maske ve eldiven verilmiş. Tüm mahkumlar, cezaevi müdürünü şikayet edeceklermiş" ifadelerini kullandı.

Küçük bir alanda 300'den fazla tutuklunun ihtiyaçlarını kovalarda biriktirdikleri ve bitmek üzere olan sular ile karşıladıklarını anlatan mahkum yakını, cezaevi yönetiminin ciddi bir mesele karşısında kayıtsız kaldığını kaydetti.

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