İnsan Hakları İzleme Örgütü: Hukuk ve medya üzerindeki baskı ile Türkiye'de hak ihlalleri arttı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, (Human Rights Watch/HRW) bugün (29 Eylül 2014) yayımlanan raporunda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yönetimindeki Türkiye'nin, hukukun üstünlüğü ilkesini zayıflatmak, medyayı ve interneti kontrol etmek, hükümeti eleştirenleri ve protestocuları sindirmek için çok aşırı adımlar attığına” dikkat çekti. Raporda, “Barış sürecinde, insan hakları bağlamının güçlendirilmesi, ceza yargılamaları sisteminde reform yapılması ve hak ihlallerine yol açan internet yasalarının iptal edilmesi” önerildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün hazırladığı "Türkiye'nin İnsan Hakları Alanındaki Gerilemesi ve Reform Önerileri" başlıklı raporun içeriği şöyle:

“Türkiye'de 2013'te yaşanan kitlesel hükümet karşıtı protesto eylemleri ve iktidardaki AKP'yi tam kalbinden vuran yolsuzluk iddiaları ile bağlantılı olarak insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında yaşanan gerilemeyi özetliyor.”

Yargıda reform

HRW bu çerçeveden hareketle dört alanda somut önerilerde bulundu:

* Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile yürütülen barış sürecinde insan hakları bağlamının güçlendirilmesi;

* Ceza yargılamaları sisteminde reform yapılması;

* Devlet görevlileri tarafından halen yapılmakta olan ve geçmişte yapılmış insan hakları ihlallerinde ve kadınlara karşı işlenen aile içi şiddet suçlarında faillerin cezalandırılmaması uygulamasına son verilmesi;

* İfade, medya, internet özgürlüklerine ve toplanma ve örgütlenme haklarına getirilen kısıtlamalara son verilmesi.

AKP’nin politikası

Raporun yazarı Emma Sinclair-Webb AKP’nin kuralları hiçe saydığını belirtti.

“Geçtiğimiz yıl içinde Erdoğan'ın AKP politik muhalefete kuralları hiçe sayarak, eleştirel sesleri susturarak ve sopa sallayarak karşılık verdi.

“Türkiye'nin ve Türkiye vatandaşlarının geleceği adına, hükümetin girdiği yoldan geri dönmesi ve insan haklarına saldırmak yerine, onları koruması gerekli."

Çözüm süreci

Sinclair-Webb insan haklarıyla çözüm sürecinin ilişkisine de dikkat çekti.

"İnsan hakları alanındaki daralma ve yargıya yapılan müdahaleler, hükümetin Kürtlerle yürüttüğü barış sürecine bağlı kalmaktaki olumlu kararlılığı ile bir tezat teşkil ediyor ve hatta bu süreci tehdit ediyor.

“Kürtlerle yürütülen barış sürecinin başarısını garantilemenin en iyi yolu, insan haklarını korumak ve herkesin insan haklarını güçlendirmektir."

82 Anayasası değişmeli

HRW’ye göre insan haklarını korumak için Türkiye Hükümeti'nin 1982 anayasasını değiştirmesi gerekiyor.

HRW’nin vurguladığı diğer noktalar şunlar:

* Devlet görevlisi failler tarafından yapılan yaşam hakkı ihlallerindeki zaman aşımı kaldırılmalı ve istihbarat personeli ve diğer devlet görevlileri ve memurlarına dokunulmazlık veren yasalar iptal edilmeli.

Aile içi şiddet

* Hükümet terörizm suçları ve devlete karşı işlenen suçların istismar edilmesini ve şiddet içermeyen politik eylemlere ve protestolara katılan insanların bu suçlarla itham edilerek yargılanmalarını da sonlandırmalı.

* Hükümet ayrıca aile içi şiddete maruz kalan kadınlara yeterli koruma temin etmeli ve saldırganların yargılanmasını sağlamalı.

* Ayrıca hak ihlallerine yol açan İnternet yasalarını iptal etmeli ve gazetecileri sızdırılan bilgileri yayınladıkları için insanları da şiddet içermeyen sözleri nedeniyle yargılamaya son vermeli.

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