İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türkiye'de internet sansürü derinleşti

Rengin Arslan/BBCTürkçe

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 10 Eylül’de Meclis tarafından kabul edilen Torba Yasa içerisinde yer alan internet ile ilgili yeni düzenlemelerin “Türkiye'deki internet sansürünü derinleştirdiğini” söyledi.

Örgüt internet sitesinden bugün yaptığı açıklamada, yeni yasa ile “üstverilerin TİB tarafından muhafaza edilmesi çok derin bir endişe kaynağı, çünkü bu sayede söz konusu kurum insanların internet kullanımını doğrudan gözleme ve izleme olanağı” kazandığı söyleniyor.

Yeni yasanın bir insan hakları ihlaline yol açacağını söyleyen örgüt, Türkiye’de internet özgürlüğü alanında “ciddi kayıplara neden olduğunu” belirtiyor.

Örgütün Türkiye kıdemli araştırmacısı Emma Sinclair-Webb ise "Bu düzenlemeler Anayasa'da korunan ve uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan temel hakları ihlal ediyorlar ve dolayısıyla iptal edilmeleri gerekiyor” diyor.

‘TİB internet kullanımını gözleyebilecek’

Yapılan açıklamada, TİB’in sitelere erişim için engel kararı verebileceğini, bununla birlikte mahkemelerden 24 saat içinde karar çıkarılması gerekliliğinin “hak ihlallerine karşı etkili bir güvence sağlayıp sağlamayacağı konusunda kuşkuları olduğunu belirtiliyor. Örgüt, “mahkemelerin hükümetten gelen talepleri çok fazla, hatta hiç incelemeden kabul etme eğilimi içinde oldukları biliniyor” görüşüne yer veriyor.

Sinclair-Webb ayrıca, "Üstverilerin TİB tarafından muhafaza edilmesi çok derin bir endişe kaynağı, çünkü bu sayede söz konusu kurum insanların internet kullanımını doğrudan gözleme ve izleme olanağı kazanıyor" diyor.

CHP ise bugün Torba Yasa içerisinde, aralarında internet ile ilgili düzenlemelerin de bulunduğu 7 madde ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapacaklarını açıkladı. CHP, bu düzenlemenin “anayasaya ve Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmemelere aykırı” olduğu gerekçesiyle iptalini istediklerini söyledi.

Meclis’te kabul edilen “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”a gore TİB’e internet trafik bilgilerini toplama yetkisi veriliyor.

Bunun yanında TİB, "suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin korunması" gibi sebeplerle bir internet sitesini 4 saat içinde kapatabilecek. Bu kararlar 24 saat içinde mahkemeye sunulacak ve mahkeme de 48 saat içinde karar verecek.

Yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylandı.