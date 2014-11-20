İnsan Hakları Derneği: 2014’te 49 çocuk cezaevinde, 64'ü gözaltında işkenceye uğradı

İnsan Hakları Derneği (İHD) çocukların Türkiye’de haklar bakımından en fazla mağdur edilen kesim olduklarını belirtti.

Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle yapılan açıklamada, çocuk cezaevlerinden anadilinde eğitime uzanan bir dizi hak ihlalinden söz edildi, önlemler ve çözüm yolları dile getirildi.

Çocuk cezaevleri

Bianet'de yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve çocuk cezaevi yetkililerinin cezaevlerinde yaşanan taciz, şiddet ve tecavüze karşı tüm başvurulara duyarsız kaldığını bildiren İHD Adana Ceyhan M tipi cezaevini örnek verdi. Cezaevinde taciz, tecavüz ve mahpus çocuklara yönelik şiddetin cezaevinin rutini haline geldiğini duyurdu.

“1 Ocak 2014 – 19 Kasım 2014 tarihleri arasında derneğimize yapılan başvurular ve basından tespiti yapılan vakalara göre 49 çocuk cezaevlerinde, 64 çocuk gözaltı yerlerinde işkenceye uğramıştır."

“Bu tarihler arasında toplumsal olay ve gösterilerden dolayı 360 çocuk gözaltına alınmış, 59 çocuk tutuklanmış ve bu olaylarda 42 çocuk yaralanmıştır. Bunlar sadece tarafımızca tespit edilebilen vakalardır. Biliyoruz ki tekrar gözaltına alınma, tekrar işkence ve taciz görme korkusu bu başvuruları engellemektedir.”

Çağrı

İHD cezaevlerinde tutuklu olan tüm çocukların derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

“Bu süre zarfında cezaevlerinde kalan çocukların yaşadığı işkence, taciz ve tecavüzün etkilerinden kurtulması için ilgili kurum, kuruluş ve STK’lar ile çalışmalar yapın. Bu çocukların hayata adaptasyonu açısından travmaları ortadan kaldırıcı yol ve önlemler alın.”

İHD açıklamasında çocukların cinsel istismarından vurularak öldürülmelerine kadar birçok hak ihlaliyle karşı karşıya oldukları anahatlarıyla şöyle yer aldı.

Çocuk ölümleri

“Türkiye de gerçekleşen her türlü demokratik eylem, kolluk güçleri tarafından engellenmektedir. Bu engellemeler sıklıkla şiddete dönüşmekte, eylemcilerin gaz bombası kapsülü, plastik mermi, sopa olarak tabir edilen silahlarla öldürülmesine kadar varmaktadır.

“Roboski’ de evinin geçimini sağlamak için kaçağa giderken, İstanbul’da ekmek almaya giderken öldürülüyorlar.

“İstedikleri yerde oynayamayacaklarını hala temizlenmemiş mayınlar hatırlatıyor onlara.

“Bu olaylar etkin biçimde soruşturulmuyor ve sorumlu kamu görevlilerine ya dava açılmıyor veya zaman aşımına uğruyor, açılmış davalar beraatla sonuçlanıyor.”

İstismar

“1 Ocak 2014 – 19 Kasım 2014 tarihleri arasında derneğimize yapılan başvurular ve basından tespiti yapılan vakalara göre; 129 çocuk ailesi ve dışarıdan kişiler tarafından cinsel istismara uğramıştır.”

“Okulda olmaları gereken yaşta, hayata hazırlanmaları gereken yaşta çocuklarını evlenmeye zorlayan, evlenen ve kaçırarak hayatlarına el koyanla, yetişkinlere ceza verilmeyen bir ülke burası.”

Çocuk işçiliği

“Büyümek için kullanacakları enerjiyi çalışırken kullandıkları için potansiyellerinin en gerisinde giriyorlar hayata. “Akılları ustanın öğrettikleriyle sınırlanıyor, boyları işin ağırlığıyla, ömürleri işlerinin tehlikesiyle.”

Anadilinde eğitim

“Öğretim hayatına başka bir dili öğrenerek başlayan, bu nedenle eğitim başarısı ana dili egemen dil olanlara göre hep birkaç yıl geriden gelen çocuklar soruyor: fırsat eşitliği mi?

“Parası olduğu kadar eşit eğitim hakkı veriliyor çocuklara. Okullar engelli çocukların okula erişimini ve eriştiklerinde okuldaki hayatlarını kolaylaştırmıyor. Yaşıtlarıyla birlikte büyüme eğitim görme hakları ellerinden alınıyor.”

Savaşın mağdurları

“Bizim ülkemizin de taraf olduğu Suriye savaşında yüz binlerce çocuk yerinden edildi, anne babasını kaybetti. Hayatta kalma çabası sürerken eğitim hakkı, sağlıklı yaşama hakkından söz edilemiyor bile.”

Katılım hakkı

“Çocukların kendilerini etkileyen tüm kararlar alınırken katılma hakları var. Eğer samimi iseniz bu haklarını gerçekleştirecek mekanizmayı kurun. Çocuklar büyüklerin ve devlete egemen olanların ihtiyaç duyduğu dünya ve toplum için değil kendi istedikleri bir dünya için karar verebilsinler.”