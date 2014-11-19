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Yaşam

Dünyada her 5 dakikada bir çocuk öldürülüyor

19 Kasım Dünya Çocuk İstismarını Önleme Günü. Dünya genelinde çocuklara yönelik şiddet ve istismara dair raporlar ise endişe verici boyutta

19 Kasım 2014 21:49

UNICEF'in raporunda çocukların maruz kaldığı şiddet ve cinsel istismarın eriştiği boyut, önlemlerin yetersizliğini gözler önüne seriyor.

 

UNICEF raporundan dikkat çeken başlıklar

 

Dünyada her beş dakikada bir, şiddete maruz kalan bir çocuk ölüyor.

Dünyadaki 195 ülkeden yalnızca 37'si çocuk cinayetlerini rapor ediyor

Şiddete maruz kalan çocukların üçte biri travma sonrası stres belirtileri gösteriyor. Bu çocukların beyinleri akranlarına oranla yüzde 6 küçük kalıyor.

Şiddete maruz kalan çocukların üçte biri saldırgan davranışlar sergeliyor. Beşte biri arkadaşlık kurmakta güçlük çekiyor.

Ülkelerin yalnızca yüzde 2'si çocuklara yönelik şiddeti önleyecek kapsamlı bir yasal düzenlemeye sahip. 230 milyon çocuğun yasal kimliği yok.

Yetişkin tecavüz mağdurlarının yüzde 17'si çocukken de cinsel istismara maruz kaldı.

Çocukları taciz eden her üç kişiden biri çocukken taciz edildi.

Savaşlarda çocuk ölümlerinin yüzde 70'ten fazlası patlayıcı silahlarla yaşanıyor.

Bir buçuk milyon çocuk evini terk etmek zorunda kaldı.

Her beş çocuk ülkesindeki şiddet ortamı nedeniyle yetersiz besleniyor.

 

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