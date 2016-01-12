İnşaat işçisi Diyanet'in 'ensest' fetvasına sinirlendi, kimliğinden İslam'ı kaldırdı

Din İşleri Yüksek Kurulu Dini bilgilendirme Platformu’na yöneltilen ''Bir babanın öz kızına duyduğu şehvet, karısıyla olan nikâhını düşürür mü?'' sorusuna verilen skandal ''Babanın öz kızına şehvet duyması haram değil" yanıtına sinirlenen inşaat işçisi Yaşar Hacısalihoğlu, nüfus cüzdanında din kısmındaki ‘İslam’ ibaresini çıkarttırdı.

Birgün’den Zeynep Yüncüler’in haberine göre, Diyanet'in 'ensest fetvası’ sonrasında İzmir Seferihisar’da yaşayan inşaat işçisi Yaşar Hacısalihoğlu, Seferihisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Hacısalihoğlu’nun verdiği dilekçede, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın idare ettiği ve fetva verebildiği bir dini kurumdan her türlü kaydımın silinmesi amacı ile nüfus bilgisi dini hanesinde bulunan ‘İslam’ kavramının silinerek ‘yok’ yazılması amacı ile gereğinin yapılmasını arz ediyorum” ifadelerine yer verildi.

‘Yok’ yazılmadı, ‘İslam’ kalktı

Dilekçesinin kabulünün ardından, din kısmında ‘İslam’ ibaresi bulunmayan yeni nüfus cüzdanını dün alan Hacısalihoğlu, “Dilekçede belirttiğim gibi din kısmına ‘yok’ yazılmasını istemiştim, ancak sadece boş bırakıldı. ‘Musevi, Hristiyan, Zerdüşt her şey yazarız, ama ‘yok’ yazamayız’ denildi. ‘Ateist yazın’ o zaman dedim, o da olmadı. Olsun bu da bir adım, ‘İslam’ ibaresi yok. En azından kişisel olarak bir şekilde tepkimi koydum, böyle bir dini kurumda kaydım olsun istemiyordum” diye konuştu. “Macera yeni başlıyor” diyen Hacısalihoğlu, Diyanet hakkında suç duyurusunda bulunacağını da aktardı.