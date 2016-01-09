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‘Ensest’e fetva veren Diyanet’in soru platformu kaldırıldı

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı: İstismarı önlemek için kapattık

09 Ocak 2016 11:22

'Bir babanın öz kızına yönelik şehvet duyması'na ilişkin bir soruya verdiği cevapla enseste kısmi izin veren Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu, kapatıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş yaptığı açıklamada Din İşleri Yüksek Kurulunun böyle bir fetvasının olmadığını söyledi. ve

Keleş'in açıklaması şöyle:

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı sıfatıyla öncelikle gün boyu yürüyen bu kötü kampanyadan dolayı derin bir üzüntü içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun böyle bir fetvası kesinlikle olmamıştır. Olmaz. Olamaz. Bugün yaşanan üzücü olayla ilgili Diyanet İşleri Başkanımızın talimatıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. Alınan güvenlik hizmeti raporuna göre Din İşleri Yüksek Kurulumuzun sitesi son günlerde pek çok saldırıya maruz kalmıştır. Başkanlığımızın temel ilke ve prensipleriyle tamamen tezatlık teşkil eden, Başkanlığımıza ve Yüce Dinimiz İslam`a yönelik olumsuz algı oluşturmak amacıyla planlanan bu edep ve ahlak dışı sabotajın sorumluları en kısa zamanda tespit edilerek adalete teslim edilecektir. Dini Soruları Cevaplandırma Platformu`nu her türlü istismarı önlemek için bugünden itibaren kapatmak zorunda kaldığımızı üzülerek ifade etmek isterim. Son olarak milletimizin her ferdinden istirham ediyorum: Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkemiz, gönül coğrafyamız ve bütün insanlık için önemli bir müessesedir. Bu müesseseyi bu tür yalan yanlış haberlerle yıpratmayalım.

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