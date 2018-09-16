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İnşaat-İş: İGA yetkilileri işçileri dövüyor

"Kaba dayak ile işkence yapılmakta olduğunu aktardılar"

16 Eylül 2018 13:33

İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş), 3. havalimanı şantiyesinde eylemcilerin tespiti amacıyla işçilerin dövüldüğünü ileri sürdü.

3. havalimanı inşaatında 14 Eylül'de eylem başlatan ve kötü çalışma şartları ile ücretlerinin düzensiz ödenmesini protesto eden yüzlerce işçi gözaltına alındı. Şantiyeden bilgi veren İnşaat-İş, Twitter'dan yaptığı paylaşımla yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Sendika, şantiyedeki yetkililerine dayanarak, İGA yetkililerinin işçileri dövdüğünü, eylemi başlatan ve katılanların sorulduğunu ifade etti. İnşaat-İş’in paylaşımı şöyle:

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